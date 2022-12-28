台灣風能協會揭4大差異　離岸風力機組價格不能跟越南亂比

▲台灣離岸風場。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者陳弘修／台北報導

前內政部長李鴻源一席台灣裝一支風機可以在越南裝三支的說法，讓經濟部長王美花與能源局長游振偉出面駁斥，甚至以影片方式直接打臉造謠。

台灣的離岸風力機組建造費用到底有沒有遠高於越南？台灣風能協會28日以台越雙邊案場特性、工程技術與產業觀點分析表示，目前越南商轉中及興建中的案場均在潮間帶設置，離岸距離0.5km至5km，風機容量在0.6MW至4.2MW間，與近年來離岸機採取裝置容量超過10MW，以捕捉更大更穩的風力趨勢有所差異。

另外，在越南沒有海上變電站，他們的作法採取基礎型類似群樁的高平台基礎 (Grounded: High Rise Pile Cap)，單就風機容量造價及套管式基礎之鋼材用量，越南與台灣離岸風電建置現況差異極大。

台灣風能協會也進一步指出，離岸風機設置主要包括風力機組、塔架、水下基礎、海上變電站及海底電纜等，建造費用成本取決於四個重要條件。

以風機容量大小為例，在離岸風力機組朝大型化發展的趨勢下，台灣所採用之風力機組為目前國際主流之風力機型，裝置容量約 8~10 MW，遠大於越南所採用 0.6MW~4.2 MW風機容量。風機裝置容量越大的機組，其設置高度越高，需要更長更粗的塔架來支撐，基礎鋼材用量成本就會增加，機組越大重量就越重，需要更穩固的水下基礎來承載，建造成本比裝置容量較小之機組高，就像8層樓房子的建造費用當然比4層樓房子為高。

其次，在水深地質方面，台灣近岸海域生態豐富，尤其是瀕臨絕種之中華白海豚，因此離岸風場多設置於20公尺水深以外海域，以避開近岸之生態敏感區域。越南風機皆設置在潮間帶，水深較淺，與台灣不同。水深越大，整體基礎結構所受之作用力越大，尤其是波浪及海流，再加上台灣海域地質多為軟弱底床，水下基礎之基樁灌入深度就需要越大(海床下80~120m)，才能提供足夠之承載力，以確保離岸風力機組在25年間能夠安全運轉。

再者，風機設置的離岸距離也有差異。越南風機設置的離岸距離在0.5km至5km間，台灣離岸風機多設置於水深 20 公尺以上，離岸風場需要海底電纜將電力輸送至陸上變電站，距離越遠，海底電纜越長，建造成本就越高。如果離岸距離大於 20公里，通常需要再設置海上變電站，將離岸風場所產生電力升壓，以減少海底電纜輸送電力因距離而造成之發電量損失。此外，離岸距離越遠，海事工程施工作業所需要船舶運送組件的時間也越長，須考量海上作業海氣象條件，風險也越高，建造費用也會隨之增加。

在天然災害部分，台灣海域多颱風與地震，為抵抗颱風之侵襲，目前離岸風電採用國際IEC組織所定義最高等級(Class T)的抗颱型離岸風力機組， 單部機組費用較其他等級為高。

台灣風能協會表示，大型機組在面對軟弱底床的條件下，為有效抵抗地震造成土壤液化喪失承載力的風險，台灣離岸風電多採用套管式水下基礎，構造及工序複雜、焊接精度及製造難度高且費時，製造及安裝成本皆遠高於越南所採用之高平台基礎，就像使用於較嚴苛環境之高安全性車輛其造價較高，台越之間風電的機組、容量、天然條件與運轉方式等條件都不同，並不能單純地用價格來直接比較。

▼經濟部長王美花、能源局長游振偉出面駁斥台越風機價格謠言。（影／經濟部臉書）