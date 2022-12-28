役男月領26K多當8個月划算嗎？　他當年時薪僅8元喊：賺爛了

▲役男薪資提升引起討論。（圖／ETtoday資料照）



記者崔子柔／綜合報導

2005年（即民國94年）後出生的役男，義務兵役延長至1年，薪資也跟著增加到每個月26307元，消息引發各界熱議，不少鄉民認為，雖然時間延長，但薪資提高其實是不錯的事。

有網友昨（27）日在PTT發文表示，他看見一些人針對役男每月薪資提高到26307元感到興奮，好像「是多大的恩惠一樣，當兵似乎成了很爽的事情」，讓他好奇「94（年次）後的役男小朋友們，你們覺得有差嗎？」

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▲網友發文。（圖／翻攝自PTT）



不少鄉民認為跟過去相比其實不錯了，「賺爛了賺爛了，板上肥宅當年時薪才8塊半」、「和以前比很好，和其他職業比算差吧」、「以前強制1年半只給6500不錯了」、「出來後不必急著找工作，有資金能運用，好太多」、「剛出社會都不一定有這個錢」。

▲鄉民回覆。（圖／翻攝自PTT）



但也有人持反面看法，「跑外送都賺得比二兵多」、「就讓義務役看起來沒那麼可悲而已」、「不會，不過注定要當，有還是不錯」。

另有當完兵的人感到不平衡，紛紛表示「當以前領6000的是傻子」、「以前領6000的要不要補給我」、「領6000超慘」、「這月薪讓以前當兵的人情何以堪」、「我當兵時才5000多」、「以前6000真的做功德」。