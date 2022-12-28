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社會 社會焦點 保障人權

騎士閃警車闖禁行機車道！30秒後遭開單　網洗版狂酸「有牌流氓」

記者黃翊婷／綜合報導

鄧姓騎士25日騎車行經新北市三峽區學成路時，為了閃避警車切進禁行機車的車道，沒想到竟被警員追上開單，讓他超級傻眼。影片在網路上傳開，網友們紛紛力挺鄧男，還有人寄信到新北市長信箱，27日收到回覆表明，三峽警分局北大派出所將會撤單。

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲鄧男看到警車切入車道。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台，下同。）

影片中，鄧男25日下午4時許騎車行經學成路，路邊有一輛警車向左行駛準備切入車道，他為了閃避，只好跟著向左駛入禁行機車的車道，等到超越警車再切回原車道，沒想到大約經過30秒之後，剛才那輛警車追上來將他攔下，顏姓警員下車後還開了一張「機車不在規定車道內行駛」的罰單。

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▼▲鄧男為了閃避警車駛入禁行機車的車道，卻被警察攔下開單。

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

鄧男覺得這張罰單實在令人感到莫名其妙，他表示，因為當時後座有載人，擔心緊急剎車會發生危險，才會選擇切入左側車道，如果後續申訴沒用，不排除會提出檢舉警方未注意右後方來車。

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

▲鄧男收到的罰單。

其他網友看完影片，也紛紛留言力挺鄧男，還有人跑到開單的北大派出所臉書留言，希望警方出面說明，「難怪一堆人都說是有牌的流氓」、「不禮讓直行（車）還能開罰，笑死，這啥道理」、「這不上新聞太可惜了」、「這根本不合理」、「你被逼到禁行機車道了啦，被挖洞跳」。

其中一名網友表示，他已經將影片寄到新北市長信箱，27日收到回覆，北大派出所將會撤銷罰單。至於詳細的事發過程以及撤單原因，仍有待進一步查證。

▼網友力挺鄧男，還跑到北大派出所的臉書留言要求警方說明。（圖／翻攝自WoWtchout-地圖型行車影像分享平台、北大派出所臉書）

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自YouTube／WoWtchout-地圖型行車影像分享平台）

騎士閃警車闖入禁行機車道遭開單。（圖／翻攝自Facebook／北大派出所）

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