快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴避

記者陶本和、陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會。蔡英文表示，4個月兵役已經沒有辦法因應當前的戰備需求，經過兩年完整評估跟檢討，考量新的兵力需求，從2024年恢復一年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

蔡英文表示，在上周末聖誕佳節準備迎向跨年之際，在歐洲的烏克蘭戰爭超過300天還沒有停止，但烏克蘭沒有倒下，烏克蘭人守護家園的意志感動很多人，在亞洲中國擴張也持續，影響台灣關係，尤其軍演之後，威逼情勢也更加明顯，區域間主要國家美國等，也逐步調整戰略跟軍事量能，沒有人要戰爭，台灣政府跟人民也是，但和平不會從天而降，邱吉爾說，戰爭中屈辱過後還是得面對戰爭。

蔡英文說，台灣在全球民主防線的最前線，備戰才可以避戰，台灣才可以爭取國際支持，做好準備，和平靠國防，國防靠全民，經過國安會跟國防部共同作業，透過不同面向全盤檢視防衛戰力，今天提出兵力結構調整規劃，這樣國防體系，主戰部隊以志願役為主，精銳戰力守護國家戰力，第二打造以義務役為主的「守備部隊」，負責國土守備及基礎設施的防護，協助民防工作。

蔡英文表示，守備部隊過去由後備軍人編成，但速度較慢，4個月義務役無法成為即戰力，而這次調整就是以義務役組成，被守備常備化，另外，也要整合民間力量，整合民防系統，協助軍事作戰外，也要負責醫療、治安等任務。

蔡英文說，未來會以退役志願役充實主戰部隊，退役的義務役充實守備部隊，支持主戰與守備部隊的各項作戰，這樣調整讓部隊會有明確任務跟相互支援，發揮總體戰力，並讓訓練更扎實更有效率。

蔡英文指出，4個月兵役已經沒有辦法因應當前的戰備需求，經過兩年完整評估跟檢討，考量新的兵力需求，從2024年恢復一年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。