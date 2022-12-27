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大陸 大陸焦點 特派現場

他深夜突聽到詭異「哼哼聲」！驚見床上大片血跡：怎麼和哥哥說…

▲▼。（圖／翻攝自白鹿視頻微博）

▲狗狗在床上生產。（圖／翻攝自白鹿視頻微博）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人懷孕跡象不明顯，沒想到狗狗也是？大陸湖南一名男子24日凌晨在家裡聽到奇怪的「哼哼聲」，還以為家裡出了狀況，結果循著聲音走到了哥哥房間，才發現家裡的母狗生了4個幼崽，讓他相當傻眼。影片曝光後掀起討論，但不少人都指責「這主人對狗狗根本不關心！」

據《新浪新聞》報導，湖南省長沙市一名陳姓男子24日在睡覺時，深夜突然聽到屋內傳來微弱的「哼哼聲」，當時他迷迷糊糊地往聲音來源走去，才發現哥哥的床上竟然有4隻剛出生的狗狗不停哭叫著，床上還有大片血跡和水漬。家中的狗狗發現他走進來，急忙從床上跳下來，他才驚覺養了多年的母狗竟然生孩子了，瞬間清醒不少。

陳男指出，家裡的母狗已經養了10幾年，他們平常在家的時間比較少，所以沒有特別布置狗窩，但房間門會關起來，只讓狗狗在固定的位置中移動，沒想到這次忘記把哥哥房間的門關起來，狗狗就直接跑到溫暖的床上生產。

陳男也說，先前看家中的狗狗沒有發現異狀，沒想到竟突然生下了4隻幼崽，讓他不敢相信。他也無奈表示，哥哥平常不在家，要到年底才回來，可是因為狗狗生產，導致現在床墊和床包都不能用了，很煩惱到時要如何和對方提起這件事。

▲▼。（圖／翻攝自白鹿視頻微博）

▲狗狗被移到外面的位子。（圖／翻攝自白鹿視頻微博）

事情曝光後網友紛紛表示，「這麼冷的天在外面估計都凍死了」、「我覺得直接連床墊一起打包做狗窩就行了，狗狗也能安心過冬，正好過年換新的床品了」、「找個大一點的廢紙箱倒著放啊，保暖沒做好會要了小狗的命」、「我家狗在我姐的襪子櫃裡生的寶寶」。

也有人罵說，「十幾年了也不善待狗，無語，狗窩都沒有，可想之前冬天怎麼熬過來的」、「窩也沒有，也不結紮，生完又扔外面，絕了」、「狗懷孕了、要生了連個窩都沒有？起碼給弄個遮風擋雨的暖和地方吧」、「這狗小心翼翼的，是個很乖的老狗，看一輩子家，連一個暖和過冬的窩都沒有，什麼鳥主人，真多餘」、「我覺得這隻狗好可憐啊，外面好冷」、「十幾年了也沒有個窩，養了也像沒養」。

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