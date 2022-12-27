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社會 社會焦點 保障人權

噁男闖國小教室「背對女老師脫褲」　她轉身一看崩潰求助精神科

記者陳雕文／新北報導

三峽北大國小一名女老師16日晚間6點多，獨自在教室裡批改作業，殊不知一名男子緩緩走進教室，對著女老師脫下了褲子露出生殖器，女老師嚇壞大叫，男子這才穿起褲子匆忙逃離現場，女老師簡直嚇壞了，先將教室反鎖後，急撥電話到警衛室求助。女老師身心受創，事後必須求助精神科。

▲新北市北大國小。（圖／翻攝自Facebook／新北市北大國小）

▲新北市北大國小驚傳遛鳥俠入侵校園。（圖／翻攝自Facebook／新北市北大國小）

據了解，當時女老師背對門口，不知道有人悄悄出現在身後，女老師聞到一股異味，再聽到拉鍊的聲響進而轉身，發現28歲余姓男子竟然對著她露出了下體，她立刻大叫，「你是誰？你怎麼進來的！」余男也嚇一跳轉身逃跑。

女老師當天晚上就到三峽派出所報案，員警受理後，隔天就將人逮到。余男辯稱，當天在校園外面等朋友，覺得無聊才進校園內晃晃，走到該間教室後，因為褲子褲帶太鬆才不慎滑落，但警方怎可能接受此離譜說法，依刑法妨害風化及性騷擾等罪將余男移送偵辦。

▲▼遛鳥。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲余男跑進國小校園，進入教室背對老師脫下褲子，女老師一轉頭差點嚇死。（圖／記者陳雕文翻攝）

但校內有老師控訴，校方有收到女老師的案件通報卻遲遲不報警，甚至連被害女老師要請假就醫，還要自付代課費用！女老師因身心受創，必須求助精神科，但向校方要求請假就醫，校方堅持只能請病假，且須自付代課費，後來家長會補助3天代課費，女老師拖到今（27日）天才就醫。

此外，有老師批評校長劉文章事發後態度消極、還要求老師不要聲張，後來因校內不滿聲音越來越大，才在3天後報警。

▲▼遛鳥。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子跑進校園遛鳥後離去。（圖／記者陳雕文翻攝）

面對爭議，北大國小校長劉文章澄清，絕對沒有吃案，因案發當天女老師已經報警，校方為了釐清事發經過，才在隔天、24小時內完成校安通報，至於3天後才報警，是因為三峽派出所以承辦員警不在為由無法受理，跑了3趟才完成報案，強調絕對沒有延遲。

三峽警方解釋時間序，女老師在案發當天晚間10點多就到派出所報案，校方是在12月20日由生教組長到派出所說要多提告一條「侵入住居」，但被害者是學校，生教組長欠缺校長委託書，因此未完成報案。直到12月23日生教組長才帶著委託書再次到派出所完成所有流程。

▼警方迅速鎖定余男蹤跡，獲報隔天就將人逮捕。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼遛鳥。（圖／記者陳雕文翻攝）

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