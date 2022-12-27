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高教五大病症「在職碩專班亂象頻傳」入列　高教工會批教部開錯處方

▲▼高教工會今提出台灣高教五大病症，包括政治人物畢業論文抄襲引發學倫爭議。（圖／高教工會提供）

▲高教工會今天提出台灣高教五大病症，包括政治人物畢業論文抄襲引發學倫爭議。（圖／高教工會提供）

記者許敏溶／台北報導

2022年即將進入尾聲，高教工會今（27日）提出台灣高教五大病症，首先是《私校退場條例》上路，卻以「雙軌制」留存校產溢流漏洞，其次則是政治人物畢業論文抄襲引發學倫爭議，以及教育部官員退休轉至私校擔任「門神」，歪風日趨猖獗，高教工會也點名教育部開錯處方，並進行通盤檢討，讓新一代的高教環境日趨正常。

2022年即將進入結束，台灣高教今年以來爆發不少問題，高教工會今天召開記者會，針對今年高教狀況進行年度總體檢，並提出「五大病症」，包括：《私校退場條例》上路，卻以「雙軌制」留存校產溢流漏洞；在職碩專班亂象頻傳，差別管制孳生「學店化」亂象；《專案教師實施原則》發佈上路，但刻意缺漏續聘保障；公教退撫改「不確定給付」新制，打擊下一代公教人員；教育部官員退休轉至私校擔任「門神」，歪風日趨猖獗。

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高教工會指出，《私校退場條例》在今年5月三讀通過上路，雖然退場條例規範了私校預警、專輔、停招、停辦、解散的程序，並制訂教職員離退慰助金的標準等相關規範，但被列入「預警學校」門檻過於嚴苛，私立大專要全校「五成」系所師資質量不符基準，才要「預警」及「專案輔導」，且專輔學校不得強迫學生轉學，以及專案輔導學校仍可在專輔2年內申請合併、改制或改辦等等，埋下了未來數十所私校退場時師生權益及校產歸屬的不確定性，不將師生權益與教育公共性置於優先考量。

▲▼高教工會今提出台灣高教五大病症，包括政治人物畢業論文抄襲引發學倫爭議。（圖／高教工會提供）

▲高教工會提出台灣高教五大病症，包括政治人物畢業論文抄襲引發學倫爭議。（圖／高教工會提供）

而今年多所大專的碩士在職專班，因傳出政治人物論文碩文抄襲被撤銷學位等學倫爭議，引發各界強烈關注，高教工會表示，在職碩專班亂象頻傳，是我國大專校院在職專班的浮濫開設與品質爭議，背後是政府一手所主導，因為政府允許的「差別管制」結構下，經費不足的大學及系所，紛紛爭取開設在職專班，儘管指導論文的師資不足、學生準備參差不齊，都未檢討，若政府不正視「差別管制」所滋生的「學店化」溫床，未來恐將掏空高教的正常生機。

《專案教師實施原則》在今年6月上路，但高教工會表示，教育部刻意缺漏續聘保障，未規範學校恣意不續聘的行為，導致專案教師「免洗筷化」、「用完就丟」的爭議仍未解決，而這種狀況不只在私立大學出現，也已普遍發生在國立大學，正不斷蠶食正常的高等教育環境。

另高教工會表示，公教退撫新制今年通過，採取「不確定給付」制，將使新一代的公教人員退休金銳減，這個影響下一代公教人員退撫待遇的重大變革，卻在缺乏嚴謹評估與辯論下草草通過，恐將導致未來高教尖端人才外流；而教育部官員退休轉至私校擔任「門神」歪風，則是日趨猖獗，教育部始終未實施有效的「旋轉門條款」予以管制。

高教工會理事長、南華大學應用社會學系教授周平強調，台灣高教狀況體質不良已久，面對種種病症政府卻還一再「開錯處方」，縱容問題惡化，民間與工會各界儘管持續發出批評聲音，官員們卻始終不願虛心檢討，甚至將錯就錯，導致種種本可改正的問題一再惡化，呼籲政府進行通盤檢討，並挹注充分教育資源，使新一代的高教環境日趨正常。

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