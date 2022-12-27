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糖尿病用藥「不純物超標」！適脈旺糖衣錠270萬顆限期回收

▲▼適脈旺糖衣錠10毫克。（圖／食藥署提供）

▲適脈旺糖衣錠10毫克。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署一口氣公布3款藥品回收警訊，除了默沙東藥「佳糖維膜衣錠」驗出具動物致癌性不純物外，還有另一款糖尿病用藥「適脈旺糖衣錠」不純物超過閾值，270萬顆限期回收。此外，憂鬱症用藥「樂心平膠囊」在自主安定性試驗時，也有1批號溶離度試驗不合格，恐影響藥效吸收，82萬顆需回收下架。

「適脈旺糖衣錠」為暉致醫藥股份有限公司生產，該藥品主成分為NICERGOLINE，主要用於末梢血管循環障礙，年度健保用量630萬顆，市占率約6成。

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食藥署藥品組科長洪國登表示，適脈旺糖衣錠今年曾因外觀卡到機具油污回收，此次是安定性試驗中驗出已知不純物超過限定閾值1%，食藥署已要求廠商應於112年1月19日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

▲▼「台裕」樂心平膠囊30毫克。（圖／食藥署提供）

▲「台裕」樂心平膠囊30毫克。（圖／食藥署提供）

「樂心平膠囊」則為台裕化學製藥廠股份有限公司生產，主成分為DULOXETINE HYDROCHLORIDE，主要用於重鬱症、廣泛性焦慮症、糖尿病周邊神經痛、纖維肌痛。食藥署已要求廠商應於112年1月14日前完成回收作業，並應繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施。

洪國登表示，該藥品需回收批號為WD1304，年度健保用量1萬6千顆，市占率約3%，市面上仍有許多替代用藥，民眾不用過於擔心。

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