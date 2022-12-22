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二線二星警官偷拍70女！賣肉片給論壇賺10萬　自己買春也入鏡

▲▼台北地檢署外觀。北檢外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地檢署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地檢署去年指揮警方查獲專賣「素人肉片」的「觸感論壇」網站，2波起訴經營者與供貨者共18人，包括警員與法官、醫師之子，檢警繼續循線追查，又揪出現職二線二星警官許秩軒涉扮片商賣偷拍不雅片賺進10萬元，受害者多達70人，許男辯稱犯罪動機只是「好奇」，北檢今依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴許男與網站經營者陳紹暐、王星澤、朱家毅及供貨者共10人。

「觸感論壇」與另1個專賣猥褻、性愛或偷拍影片的「創意私房論壇」，都是國內知名的「素人肉片」交易平台，據悉，「觸感論壇」還是「創意私房論壇」會員自立門戶而來，兩者都採取會員制，註冊後可以選片買單，也可上傳新片依點閱數跟論壇經營者拆帳分潤，或直接賣斷，其中不乏女孩遭渣男友背叛外流的私密影像。

北檢去年（2021年）指揮警方查獲這2個網站從2012年起，上架超過20萬部不雅片，獲利約3000萬元，至少287位成年或未成年女性受害。檢方今年（2022年）1月依《兒少條例》等罪嫌，起訴《觸感論壇》經營者陳紹暐、王星澤及供貨者共15人，其中竟有教職人員，還有法官、醫師的兒子。

今年6月間，檢方第2波起訴賣片給「觸感論壇」的劉汶燁、莊凱文與高弋昌，其中劉男時任屏東縣警局里港分局警員，2018年底從警專畢業分發任職，但他卻在2017年仍就讀警專期間，涉冒充現職警員坑騙遭偷拍性愛片的情侶，以同樣姿勢重新自拍1次交給他處理比對下架影片手續，結果拿去賣給論壇獲利18萬餘元。劉男到案被起訴後，已列入警方優先汰除對象。

▲桃園市謝姓男子去年2月間與未滿18歲女友交往，期間南下台中摩鐵發生親密關係，趁其裸睡時偷拍私密照還傳給好友炫耀。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲警官許秩軒偷拍成癖，買春時也要偷錄一段。（示意圖／免費圖庫pixabay）

檢警擴大清查，又揪出賣不雅片給「觸感論壇」的7名供貨者，包括許秩軒、陳力緯、張光慰、陳佐維、謝品華、鄭俊偉、王書亞，其中許秩軒竟是二線二星警官、任職花蓮港務警察總隊，檢警搜索時，在許男辦公室等處搜出7個密錄器，更誇張的是，許男2018年剛從警大畢業，就被發現在高中母校女廁以芳香劑當掩護，裝針孔偷拍女學生上廁所。

許男在該案獲緩起訴，警政署給許男改過自新機會，不料許男任官後變本加厲，本案檢警在許男的個人電腦裡找到數量可觀的偷拍片，查出他2017年到2018年間，在泳池更衣室裝針孔偷拍女生淋浴畫面，另於2018年到2021年間到旅館開房買春時，偷拍自己和不同賣淫女子性交易過程，受害者至少70人。

許男坦承偷拍，還把部分偷拍片賣給觸感論壇，進帳約10萬元，至於偷拍動機只是「好奇」，訊後交保25萬元。檢方今將許男等7名供貨者與陳紹暐、王星澤、朱家毅3名論壇經營者，均依《兒少條例》等罪嫌起訴，朱男在經營團隊中負責剪輯修片。

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