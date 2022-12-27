冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

▲天冷的時候吃鍋超幸福。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣冷颼颼超適合吃鍋，可照理說，吃完是既滿足又療癒，有一點卻困擾許多人！一位台大男網友在Dcard表示，每次吃完火鍋，一出店門就被身上的「鍋味」臭到心情差，讓他不禁發起閒聊，「吃完火鍋有不臭的嗎？」結果底下秒熱議哪間味道最重，還有網友大推一間「真的不臭」，話題意外引發討論。

原PO文中表示，「現在天氣冷，大家都在吃火鍋，但吃完一出店，馬上就會被身上的衣服、褲子、外套、圍巾跟包包的味道給臭到心情不美麗」，忍不住直呼，「試問，有吃完火鍋不臭的方法嗎？」就有人也表示，「我也想知道，身為一年四季都愛吃鍋的人，真的很需要。」

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話題引發共鳴，「每次吃完火鍋回家，都從外套臭到內衣，站在外面風一吹，方圓百里內的人都知道我吃火鍋了」、「有一次晚餐吃完火鍋，在排市集裡的快閃店，排前面的女生說『什麼味道好臭喔？』我好受傷」、「每次吃完都馬上衝回家洗澡，不敢多逛其他的。」不過，也有人笑說，「火鍋味是幸福的味道。」

▲吃完鍋，身上難免都是「火鍋味」。（示意圖／Pixabay）

另外，哪一家味道最重也引發熱議，「石二鍋好吃但真的臭到爆」、「築間跟石二鍋最臭」、「上次吃築間沒綁頭髮，回家洗了三次頭。但頭髮還是臭了三天」、「築間真的是生化武器……每次一進去坐下來就已經開始聞得到那個味道」、「目前吃過覺得最臭的是鼎王，不只吃完洗頭要洗三遍，隨身包包外套可以臭三天。」

其中，有一間火鍋店被大推，「海底撈，抽風系統做得蠻好的」、「完全不臭，好扯」、「海底撈就不會呀！而且門口還有那個噴東西的」、「海底撈是目前吃過最不會臭的，其他都臭到一個不行」、「我吃海底撈，回家完全沒火鍋味。」

有網友則是留言討論除味妙招，「我有買衣服的除味劑！吃完味道重的都會噴一噴，真的比較沒有什麼味道」、「去抽風好的店家或是戶外，平常衣服就有丟除臭劑下去一起洗，或是隨身攜帶清香噴霧瓶。吃火鍋能脫掉的外套、帽子都不要穿進店」、「每次去吃火鍋前都要挑衣服，挑可以吃完就洗的。」