送里民560元高粱酒　淡水屯山里長候選人落選被起訴

▲新北市淡水區屯山里里長候選人李永得，在日前選舉期間向7位里民各送價值560元高粱酒遭起訴。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區屯山里里長候選人李永得（無黨籍），為求順利當選，於10月底近11月初，前往有投票權里民家，各贈送價值560元高粱酒共4瓶，全案經由市刑大報請士林地檢署指揮偵辦，警方搜索時，謝姓、葉姓里民為避嫌不敢收受李男交付的高粱酒，原封不動放置在住處桌上。士林地檢署日前偵結，依違反公職人員選舉罷免法將李起訴。

起訴指出，66歲李男今年9月2日向選舉委員會登記參選屯山里里長選舉，並抽籤為編號1號候選人，但李為求順利當選，在10月底至11月初某日，向有屯山里里長投票權的周姓、謝姓等7位里民住家，表明自己是屯山里里長候選人身分，並拿出高粱酒贈送給7人，請求投票支持。

偵查時，李男坦承高粱酒是從三芝雜貨店購買，周姓證人指出，李平日僅會與他互送所種植的蔬菜，不曾贈送高粱，同時李也請求投票支持；謝姓證人證述指出，雙方無特別交情，平日不曾贈送高粱酒，也不曾一起喝過酒，因此認為李有賄選疑慮。

檢方根據證人住處高粱酒照、及111年村里長選舉候選人登記情形一覽表、李男參選的文宣照片等，認李涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之對於有投票權之人，行求賄賂約其投票權為一定之行使罪嫌、對有投票權人行求賄賂或其他不正利益之行為，建請法院考量李偵查中自白，坦承犯罪，犯後態度良好，依公職人員選舉罷免法第99條第5項之規定減輕其刑。

據了解，李男雖以高粱酒行賄，這次里長選舉獲294票，而該里當選人得票為320票，僅差26票。