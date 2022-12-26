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宏佳騰智慧電車行動送Ai　百人支持聖誕公益浪心溫暖

▲▼宏佳騰智慧電車行動送Ai　百人支持聖誕公益浪心溫暖

圖、文／宏佳騰提供

聖誕前夕一同用行動送暖，宏佳騰智慧電車日前號召車友一同騎乘愛車運送物資前往板橋流浪動物之家與卓媽媽狗場，化身冬日中最暖心的志工照護並陪伴毛小孩們度過歡樂時光，善盡企業責任同時，呼籲社會大眾重視動保議題。

不畏濕冷飄雨氣候，宏佳騰出動超能載的三輪電車Ai-2 Gather擔綱犬糧與大批物資運送，與車友們一起出發前往機構協助整理周遭環境、準備犬糧，陪伴毛小孩們玩耍互動，後續透過分享狗狗美照與互動心得，讓牠們能夠被更多人看到並增加找到家的可能。

宏佳騰智慧電車品牌發展部經理鍾亞成表示，宏佳騰秉持運用創新科技打造便捷低碳生活、傳遞與環境共好的永續價值，善盡企業社會責任；隨著疫情趨緩，除了宏佳騰自身的團隊外，也號召車友投身公益盡一份心力，讓重視環境的理念能從內而外的傳遞，期望為社會帶來實質影響。此次凝聚近百位車友到全台第一座百分百綠能浪浪之家-卓媽媽狗場，及北區具指標的板橋流浪動物之家，和車友共同協助日常事務及贊助物資，在寒冬為毛小孩送上溫暖，推廣「#不棄養 #不放養 #勿隨意餵養 #以領養代替購買」等公益理念，創造更好的友善環境，往後我們也將藉由更多樣化的活動，凝聚車友及大眾將愛的力量擴散到更多面向，真正做到「取之社會，用之社會」。

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