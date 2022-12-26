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「聖誕裝扮 走出健康」雅豐盃慈善公益健走　活動熱鬧展開

▲▼「聖誕裝扮 走出健康」雅豐盃慈善公益健走　活動熱鬧展開

圖、文／雅豐不動產提供

邁入第五屆的「雅豐盃」慈善公益健走，活動於聖誕節12月25號豐原體育場熱鬧展開，特別邀請味全龍職棒啦啦隊總教練Amis代言活動，吸引超過3千多名民眾報名參與，「雅豐盃」過往四屆共吸引超過1萬人參與，活動以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，鼓勵參與民眾走出健康還可以做公益。

雖然去年因疫情關係無法籌備第五屆健走活動，雅豐不動產團隊仍為減輕弱勢家庭生活壓力而舉辦寒冬送暖公益活動，全體同仁總動員，發送愛心物資幫助弱勢家庭渡過寒冬，長期為地方弱勢族群募集捐款，五屆雅豐盃捐款累計已突破150萬元。
 
雅豐不動產團隊秉持取之於社會用之於社會精神，連續五年舉辦「雅豐盃」公益健走活動讓更多人一同響應做公益，所捐贈金額用來協助神岡、豐原、大雅、潭子地區中低收入戶與邊緣戶，另捐贈清寒優秀獎學金給大雅區的陽明國小、神岡區的社口國小、神岡高工、潭子區的僑忠國小、西屯區的大鵬國小、豐原區的豐原國中、合作國小、后里區的啟明學校。今年除了健走活動外，更結合聖誕裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進聖誕繽紛過節氣氛。雅豐不動產團隊總經理紀樹能指出，透過「雅豐盃」公益健走活動，真正實現SDGs永續發展目標（消除貧窮）將愛與希望擴及到身邊所有的人。

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