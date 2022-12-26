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聽到柯文哲參加《炎上》王世堅驚呆　愣4秒後笑了：他一定會整我

記者施怡妏／綜合報導

經典脫口秀《炎上BURN》系列第二季主角為《炎上王世堅》，而王世堅政壇上的宿敵，台北市長柯文哲本尊也確認參戰，對此，王世堅一臉震驚「他要參加？確定嗎？」接著笑說柯文哲是要去整他的，會勇敢面對，最後還強調，會補送龍袍給柯文哲。

台北市政府昨（25）日上午9時舉行交接典禮，民進黨市議員王世堅也到場祝賀，現場媒體提到炎上門票10秒就賣光，他笑說「不曉得」，只有答應博恩要上節目，但後續的事情不清楚。被問到開始準備了嗎？王世堅表示「這不用準備吧，就只是大家聊聊天」。

▲▼炎上王世堅、柯文哲（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

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▲炎上王世堅與柯文哲，堪稱最轟動的黃金組合！（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

聽到柯文哲也會參加節目，不知情的王世堅嚇呆「哦他要參加，確定嗎？」定格了4秒之後表示，現在柯文哲卸任了，可以罵議員了，「我想他一定會來整我，唉，人在江湖，遲早要還的」。接著媒體提問，會乖乖被炎上還是會反擊，王世堅表示，「因為我不曉得他節目性質是怎樣，我以為大概就是訪談，他問我答，他現在找了柯文哲一起來問，那可能情況會比較慘一點」。

對於柯文哲也會參加節目，王世堅仍感到驚嚇，「那我......我嚇一跳，但是這我......但是我會勇敢面對，會平和的安慰他一下（關於卸任）」。得知柯文哲還記得他送的腳踏車，王世堅笑說「上面寫很多對他的警語，希望他能夠看進去」，不曉得柯文哲真的會把禮物帶走，也承諾會再補送龍袍過去。

▲▼柯文哲赴台北市議會報告110年度施政計畫及北市總預算案-王世堅。（圖／記者周宸亘攝）

▲聽到柯文哲要參加，王世堅愣住了。（示意圖／記者周宸亘攝）

就有網友在Dcard上發文，「王世堅是不是以為他參加的是博恩夜夜秀」，王世堅是不是以為有觀眾坐在底下看訪談，不知道自己參加的是《炎上BURN》，所以就答應了，「世堅是很誠懇的真的不知道」。

對此，網友們更期待這次的演出，「那A架勾錐，整個被賣掉」、「堅哥有夠可愛」、「這下更有趣了」、「兩個其中一個會被抬出來」、「哎呀糟糕，更想看了」、「我愛堅哥」、「堅哥真男人，沒有在怕的吧，好期待看到兩人合體，阿伯還在留言區表示他不需要劇本，我真的快笑翻」。也有網友指出，「我是覺得不可能沒講清楚，他們這種節目要先講好才有辦法演出吧」。

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