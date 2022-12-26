　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
ETtoday > 生活 > 生活 2022年12月26日 10:00

丈母娘借車凹一塊好心痛？他用智慧化解家庭戰爭　聰明高招快學起來！

▲▼借車,國泰,車險。（圖／資料照）

▲有車難免遇到被借車，車被借回來立刻發現屁股凹一塊好心痛！（圖／示意圖，非當事車輛）

消費中心／綜合報導

有車族難免遇到至親好友借車的情況，不借顯得小氣，借了又為愛車擔心受怕！一位網友發文，好奇「如果親友跟你借車，大家會願意借給誰」意外掀起熱烈討論，網友王姓車主以過來人心態分享，曾經在年節開車載老婆回娘家，丈母娘和小姨子堅持借車外出提年菜，沒想到車一回來立刻發現屁股凹一塊，丈母娘和小姨子都不知道誰撞的，停車處附近也沒有監視器，「丈母娘很拍謝一直跟我老婆道歉，還說會幫忙出維修費，可是我老婆氣炸，氣氛瞬間很僵」，他先安撫愧疚的丈母娘，又把老婆拉到角落冷靜說「車子有加車體險，這一小塊不需要花大錢就可解決」，畢竟不知道誰撞的，讓丈母娘賠錢也太尷尬！

有車族在購入新車的時候，選擇符合自己需求的險種是重要關鍵，如果經常會有親朋好友借車使用的狀況，在選擇車險時就可以加保車體險，借車給別人開的時候也不用提心吊膽，有任何責任釐清、求償問題都可以直接交給保險公司一併處理，大大節省了時間和金錢損失。網友專業分析「甲式車體險保障包含一般車碰車事故和不明車損，就能在完成報案流程之後，讓愛車先進行維修，因此常將汽車停戶外的車主，或是汽車價值較高都建議保。」

▲▼表格,借車,國泰產險。（圖／國泰產險提供）

▲甲乙丙式車體險提供不同程度保障。（圖／國泰產險提供）

車體險一直是許多民眾會忽略保障的部分，有時候車體受損未必和事故相關，路邊停隔夜也常發現不明擦撞。國泰產險指出，甲、乙、丙式車體險當中，乙式是最多人投保的車體險，除了車碰車、自撞有保障外，連閃電、墜落物等車體損傷都可賠，甲式車體險則是包含乙式理賠範圍及不明車損。根據車齡也有相對應建議方案，推薦新車必備甲式車體險、車齡5年內的車則適合乙式車體險，車齡5年以上或可承受較多風險的車主則建議丙式車體險。

►投保車體險必看攻略！

▲▼借車,國泰,車險。（圖／資料照）

▲甲、乙式車險連閃電、墜落物、拋擲物造成的車體損傷都可賠。（圖／資料照）

行車狀況百百種，遇到擦撞意外總是難免，有些車主自知肇事，會主動出面處理，但有的車主可能不自覺，在無目擊者的情況下要獲得賠償實屬不易，因此「車體險」日益受重視，讓「躺著也中槍」的車損也能獲得保障。越來越多人選擇直接線上投保，國泰產險官網不只提供線上投保服務，還有各種方案推薦與小幫手功能，提供個人投保建議，若遇到問題也有24H智能客服隨時服務，便利又聰明的服務讓用戶方便選擇，面對各種突發狀況也能處之泰然！

▲▼借車,國泰產險,車體險。（圖／國泰產險提供）

▲國泰產險官網提供小幫手功能可依照不同需求，提供最佳投保方案。（圖／翻攝國泰產險官網）

►還在煩惱甲乙丙式怎麼選？車體險怎麼保一次就懂！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

買車前必看！從出廠年份到保險　達人道破產業真面貌

12歲女兒受洗完「全家遭退貨」！　4寶媽被迫離開宋逸民教會

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人　「請溫暖看待我們的交往」

尷尬！新人婚禮宴客擺數十桌　菜色超豪華卻無人到場

宋仲基英國女友長相曝光！韓媒盛讚「知性美人」　已交往1年身邊人都知道

宋逸民教會被掀9罪狀！「洗腦貸款捐錢」逼辭職　她忍2年痛哭：被放血

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

宋仲基女友「高清絕美正面照」曝光！約會現場直擊　親密互動全被拍

上繳收入「被迫與家人斷聯」、遭牧師爆罵！宋逸民教會前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」搭到101　8分鐘影片：初體驗

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

聽到柯文哲參加《炎上》王世堅驚呆　愣4秒後笑了：他一定會整我

爆乳田慎節「耶誕夜跟他吃火鍋」　無修圖照片曝！本尊嚇：好可怕

打擊樂團倉庫失火　朱宗慶：明年2月演出《木蘭》道具受損

丈母娘借車凹一塊好心痛？他用智慧化解家庭戰爭　聰明高招快學起來！

民眾搶買普拿疼　藥師：同成分同劑量藥效一樣更省錢

10點開搶！虎航日韓機票「2人同行最低只要3000」　年末最後優惠

悚照慎入！他天冷用暖暖包「慘二度燒燙傷」　焦皮翻起達10cm

北一女樂儀旗隊明赴美表演　「紅眼班機」放學直奔機場

「2023跨年迎曙光」懶人包來了！煙火秀＋音樂會迎新年再衝升旗

國安基金不排除「護2年」！操盤手鬆口　將創史上最長紀錄

朱宗慶樂團倉庫燒成廢墟慘狀曝　文化部：啟動急難補助機制

兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

首位女中將談「兵役恢復1年」　陳育琳：全民國防每位學子都有責任

巴西傳奇比利獲頒「史上最佳球員獎」　由內馬爾代領

陸再有官員病亡！前廣州市長黎子流染疫第10天離世　享耆壽91歲

金馬得主早逝！肝癌5症狀曝　年奪8千條命「2高危險群」小心

21歲準新娘高燒「診所連打3針」…抽搐口吐白沫亡！家屬淚討真相

宋仲基被爆當爸了！網「婦產科巧遇他和英國女友」　經紀公司火速發聲

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

你熱褲妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

載妹子去耶誕城！「他以為要脫魯」結局臉垮

博客來與清潔阿姨和解　同業為他抱屈

3星座過年前發了　3星座大破財

台中公車司機罵翁！還開車撞倒港籍女

今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

女同事供絲襪交換禮物　男同事罵缺德

明轉雨！　連假天氣出爐

去一趟韓國　回台驚「台灣人穿搭又土又隨便」

遇大寒！　「今年過年會很冷」

10點開搶！虎航日韓機票「2人同行最低只要3000」

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

更多熱門

相關新聞

電動機車心痛小刮傷維修費就破萬

電動機車心痛小刮傷維修費就破萬

好想買一台機車，到底該買電動機車還是燃油機車？民眾最在意價格問題及車身重量，尤其是最怕發生停在機車格中拉不出來的囧境，電動機車主打輕量化，大眾都能輕鬆駕馭且能節省油費，為了吸引更多人換購電動機車，中央與地方政府也推出補助方案，對淘汰老舊燃油機車來說換購電動機車是精打細算的選擇。

全台最愛看車禍的人吳宗修　為屏東市交通把脈

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

微型電動二輪納保強制車險！明日啟動　3年保費1358元

將來銀將新加入「外送險」！　車險保費最高可便宜3成

關鍵字：

借車國泰產險車險
回到最上面