丈母娘借車凹一塊好心痛？他用智慧化解家庭戰爭　聰明高招快學起來！

▲有車難免遇到被借車，車被借回來立刻發現屁股凹一塊好心痛！（圖／示意圖，非當事車輛）

消費中心／綜合報導

有車族難免遇到至親好友借車的情況，不借顯得小氣，借了又為愛車擔心受怕！一位網友發文，好奇「如果親友跟你借車，大家會願意借給誰」意外掀起熱烈討論，網友王姓車主以過來人心態分享，曾經在年節開車載老婆回娘家，丈母娘和小姨子堅持借車外出提年菜，沒想到車一回來立刻發現屁股凹一塊，丈母娘和小姨子都不知道誰撞的，停車處附近也沒有監視器，「丈母娘很拍謝一直跟我老婆道歉，還說會幫忙出維修費，可是我老婆氣炸，氣氛瞬間很僵」，他先安撫愧疚的丈母娘，又把老婆拉到角落冷靜說「車子有加車體險，這一小塊不需要花大錢就可解決」，畢竟不知道誰撞的，讓丈母娘賠錢也太尷尬！

有車族在購入新車的時候，選擇符合自己需求的險種是重要關鍵，如果經常會有親朋好友借車使用的狀況，在選擇車險時就可以加保車體險，借車給別人開的時候也不用提心吊膽，有任何責任釐清、求償問題都可以直接交給保險公司一併處理，大大節省了時間和金錢損失。網友專業分析「甲式車體險保障包含一般車碰車事故和不明車損，就能在完成報案流程之後，讓愛車先進行維修，因此常將汽車停戶外的車主，或是汽車價值較高都建議保。」

▲甲乙丙式車體險提供不同程度保障。（圖／國泰產險提供）

車體險一直是許多民眾會忽略保障的部分，有時候車體受損未必和事故相關，路邊停隔夜也常發現不明擦撞。國泰產險指出，甲、乙、丙式車體險當中，乙式是最多人投保的車體險，除了車碰車、自撞有保障外，連閃電、墜落物等車體損傷都可賠，甲式車體險則是包含乙式理賠範圍及不明車損。根據車齡也有相對應建議方案，推薦新車必備甲式車體險、車齡5年內的車則適合乙式車體險，車齡5年以上或可承受較多風險的車主則建議丙式車體險。

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▲甲、乙式車險連閃電、墜落物、拋擲物造成的車體損傷都可賠。（圖／資料照）

行車狀況百百種，遇到擦撞意外總是難免，有些車主自知肇事，會主動出面處理，但有的車主可能不自覺，在無目擊者的情況下要獲得賠償實屬不易，因此「車體險」日益受重視，讓「躺著也中槍」的車損也能獲得保障。越來越多人選擇直接線上投保，國泰產險官網不只提供線上投保服務，還有各種方案推薦與小幫手功能，提供個人投保建議，若遇到問題也有24H智能客服隨時服務，便利又聰明的服務讓用戶方便選擇，面對各種突發狀況也能處之泰然！

▲國泰產險官網提供小幫手功能可依照不同需求，提供最佳投保方案。（圖／翻攝國泰產險官網）

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