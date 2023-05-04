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汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開　讓你和愛車安心上路

消費中心／綜合報導

近幾年車市非常的火熱，掛牌數以及過戶數不斷創新高，根據資料統計，111年整年度汽車過戶數比110年成長6.1%創下歷史新高，雖然過戶數持續增加，但是提到「如何過戶」總讓人卻步，紛紛找代辦單位處理，但其實汽車過戶比想像中來的容易，只要把文件準備齊全，一小時就能輕鬆過戶！

▲汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開。（圖／翻攝影片）

▲111年整年度汽車過戶數比110年成長6.1%，再創新高！ (圖／翻攝自影片，下同)

辦理過戶需要準備5個文件，分別是「車輛過戶登記申請書(一式二份)」、「原汽車車輛新領牌照登記書」、「行車執照正本」、「新、舊車主身份證件、新、舊車主印章（本人得簽名）」，以及「以新車主名義投保，有效期限須滿30日以上之強制汽車責任保險證」，準備好這些文件後，直接去監理站辦理，一小時內就能簡單過戶完成。

▲汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開。（圖／翻攝影片）

▲準備好以上這些文件，一小時內就能簡單過戶完成。

要特別注意的是，除了過戶流程外，還有一個重點常常被車主忽略，就是「車險」，很多人過戶只會保法規必保的強制險，卻忽略要審視自己的保單內容。

國泰產險車險部企劃科經理藍尉倫建議車主，為了保險起見，過戶時要先檢視保單有沒有需要加保或修改的地方，「以我們長期統計及大眾偏好的投保項目，車主主要以兩個車齡去作保單的增修，通常分為5年內新車和5年以上、10年以下的車款，除了強制險外，5年內新車會建議加保乙式車體險、第三人責任險、超額責任險，若是未來車齡超過5年以上並在10年以下的話，建議將原本的乙式車體險更換為保費較低的丙式車體險」。

藍尉倫經理進一步說明乙式車體險與丙式車體險的差異，「丙式車體險主要保障範圍就是車輛跟車輛發生碰撞的保險事故，像是自己開車撞到路樹，或者是火災，這些就不是在丙式車體險的承保範圍之內」。

▲汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開。（圖／翻攝影片）

▲汽車車體險保障範圍的差異。

另外，除了常見的投保項目之外，車主可以依照他自己的需求去增添他的保障，像是車主常將愛車停在室外的話，建議可以加保竊盜險，可以再多一層保障，也強調駕駛人本身的保障也不能忽視，「有了駕駛人傷害險，在發生交通事故的時候，就可以為車主或開車的家人有效降低風險，獲得基本的醫療保障」。

現在許多人都喜歡線上投保省時又方便，而且還享有多重優惠，藍尉倫經理指出，選擇國泰線上投保擁有3大優勢，包括「投保強制險最高折330元」、「任意險享保費87折再抽好禮」、「投保車體險送100公里道路救援服務，24小時即刻支援，讓車主的用車保障更完整」(100公里贈送之道路救援為國泰產險委託合作廠商之加值服務，非屬保險契約之權利與義務)

▼選擇國泰線上投保擁有3大優勢，還有國泰產險智能客服「阿發」24小時隨時待命。

▲▼ 汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開　讓你和愛車安心上路 。（圖／影片）

當線上投保時遇到問題也不用擔心，國泰產險智能客服「阿發」24小時隨時待命，提供用戶即時線上諮詢，讓線上投保一樣可以享有專人一對一的服務。

線上投保只要跟著步驟走，短短10分鐘就能完成，首先「打開國泰產險的保險試算頁」，接著「輸入相關車藉資料內容」，再來「選擇商品」、「確認資料」、「進行繳費」，這樣就可以方便快速地完成線上投保。

▼線上投保只要跟著步驟走，短短10分鐘就能完成。

▲汽車過戶懶人包！最容易忽略的秘密大公開。（圖／翻攝影片）

其實汽車過戶並不難，但是很多人常常會忘了檢視保單，現在就來好好審視一下自己的車險保單，選擇最適合自身需求的險種才是最重要的，不僅守護愛車，也守護好自己的行車保障。

►不知道汽車險該怎麼保？完整保障一看就懂！

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