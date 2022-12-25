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國二前沒學過中文　越南新住民學生楊淑婷考取台大電機

▲新住民之女、三重高中楊淑婷考取台大電機系。（圖／三重高中提供）

▲新住民之女、三重高中楊淑婷考取台大電機系。（圖／三重高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

來自越南新住民單親家庭的楊淑婷，國二才來台灣讀國中，連一句中文都不會說，靠一年半時間苦讀，考取新北市明星學校三重高中，高中三年成績總是名列前茅，平日唸書、假日打工貼補家用，日前111台大特殊選才希望入學管道放榜，如願考取電機工程學系，她說：「這是送給媽媽最棒的聖誕禮物」。

楊淑婷從小因父母離異，母親因異鄉生活不易、生活艱困，六個月大時就把她送回越南由外公外婆隔代扶養，直到14歲才回到台灣與母親團聚，當時連一個中文字都看不懂，後來就讀新莊區福營國中8年級，花了一年半的時間苦讀、適應台灣教材、克服文化差異，順利考取三重高中。

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三重高中校長莫恒中表示，楊淑婷在越南就積極求學，資質不錯、外語能力好，進入台灣的校園後，靠著加倍學習、加倍努力，急起直追，高中三年都維持在校排前1%，而支撐她努力唸書的原因就是：要考取好大學，讓媽媽和弟弟過上好日子。她也是三重高中創校六十年來，第二個考取台大電機的學生。

▲新住民之女、三重高中楊淑婷考取台大電機系。（圖／三重高中提供）

▲新住民之女、三重高中楊淑婷（左）考取台大電機系，校長莫恒中（右）表揚。（圖／三重高中提供）

莫恒中說，楊淑婷在高中就學期間，從事美甲業的母親遭逢新冠肺炎疫情衝擊，收入幾乎停擺，只能四處打零工維持生計，楊淑婷也利用假日到餐廳打工貼補家用，課業、打工兩頭燒，不但保持優異成績，甚至利用課餘時間參加校內「扶少團」，投入弱勢關懷工作，反哺之心更值得稱許，目前也有善心人士表達，願負擔楊淑婷大學的學費。

楊淑婷說，能考取台大電機系，最要感謝高中三年來不斷鼓勵她的師長，尤其是班導師師魏瑜庭，總在身旁為她加油打氣，選擇台大電機系，除了是自己的興趣外，也希望未來在台灣新南向政策的規劃下，能在台灣、越南兩個家鄉間的理工領域，貢獻一己之力。

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