CNN亞洲18大寶藏景點　「台灣唯一入列是墾丁」：這3美景必去

▲墾丁國家公園內的砂島擁有一片色澤亮麗、晶瑩剔透的「貝殼砂灘」。（圖／翻攝自Facebook／墾丁國家公園）

記者張寧倢／編譯

隨著各國逐漸解除疫情限制，全球觀光業拚復甦。美國有線電視新聞網（CNN）就整理出18個亞洲非主流卻「最被低估」的旅遊地，推薦給有時間深入探索的觀光客，而全台最南端的墾丁是文中唯一入列的台灣城市，其中龍磐公園等3個景點被評為墾丁之旅必去。

「CNN旅遊」經各地編輯團隊和撰稿人推薦，蒐集當地人心目中的私房景點後，列出亞洲18個遠離喧囂但同樣值得挖掘的寶藏旅遊地，台灣唯一入選的墾丁被形容為全台最南端一個陽光明媚、悠閒慵懶的半島，以白色沙灘、熱鬧夜市和最chill的氛圍聞名，還推薦了3個「值得一訪的墾丁美景」。

CNN推薦遊客到墾丁白沙灣游泳，再到李安執導電影 《少年Pi的奇幻漂流》取景地「萬里桐海灘」體驗海灘美景，這裡同時也是浮潛的熱門地點，有大量海洋生物棲息。

CNN第二個推薦地是「鵝鑾鼻公園」，漫步在公園中一邊欣賞高聳矗立於海岸邊的純白燈塔，這座鵝鑾鼻燈塔登上台灣八景之一，是台灣標誌性的建築，接著再走到台灣最南端，在這個絕佳地點，能觀賞夕陽西下的日落美景。

CNN最後以「龍磐公園」作結，文中提到「到了墾丁沒去龍磐公園，這趟旅行就不算完整」，此地可供遊客一次飽覽崎嶇的海岸線、雄偉的懸崖峭壁和綠草如茵的山丘風貌，共同形成了令人瞠目讚嘆的景觀。由於空間開闊，沒有光害，龍磐公園也是觀賞日出日落、夜晚觀星的好去處。

其他17個CNN推薦的亞洲旅遊地分別為：

●馬來西亞怡保市（Ipoh）

●泰國依善地區（Isaan）

●中國四川樂山市

●巴基斯坦斯卡杜市（Skardu）

●日本關東地區栃木縣日光市（Nikko）

●越南大叻市（Dalat）

●菲律賓達沃市（Davao，又譯納卯、大堡）

●印度梅加拉亞（Meghalaya）

●新加坡烏敏島（Pulau Ubin）

●印尼沙摩西島（Samosir Island，又譯薩摩席爾島）

●寮國巴色（Pakse）

●孟加拉國（Bangladesh）

●中國雲南騰衝市

●南韓古群山群島（Gogunsan Islands）

●越南蘭哈灣（Lan Ha Bay）

●柬埔寨班迭奇馬寺（Banteay Chhmar）

●斯里蘭卡賈夫納（Jaffna）

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