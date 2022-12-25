染疫死亡增　廣州市出殯延至明年1月10日後辦理

▲中國各地疫情急速升溫。（圖／路透社）



文／中央社台北25日電

中國疫情面臨新一輪高峰，死亡人數增加，殯儀館及火葬場都超負荷。廣州市殯葬服務中心24日發出公告，指因近期業務量較大，出殯服務延至明年1月10日後才接受申請辦理。

據廣州市民政局官方微信公號24日消息，廣州市殯葬服務中心24日發布公告稱，近期該中心業務量較大，為讓市民更加平穩有序地辦理親人身後事，即日起調整業務安排，請辦喪群眾弘揚「厚養薄葬」、「從簡快辦新風尚」，並盡量延後辦理出殯等相關業務。

公告表示，出殯業務原則上延至明年1月10日後再接受申請辦理，如決定不舉行告別儀式、遺體直接火化的業務可照常辦理；報喪和接運業務也正常辦理；此前已預約的業務也可照常進行。

在中國社群平台微博，不少網友轉載北青社區報22日的報導，指該報記者從北京市通州區民政局了解到，通州區殯儀館指「近期需要火化的遺體增多，以前一天大概40具，現在加班加點一天有140至150具」，而且殯儀館部分工作人員也染疫，人力緊張，殯儀館已經超負荷運轉。

中國國務院7日公布優化防疫新10條變相放棄「動態清零」後，疫情開始蔓延，重災區的北京市此前已因染疫死亡病例增，出現冰櫃、焚化爐難以容納大批往生者的窘境，甚至有長者遺體因無處安放被迫暫厝家中。

不過，中國官方此前只公零星死亡病例，而官方定義需由COVID-19病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷，才歸類為COVID-19病毒感染導致的死亡，因其他疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為COVID-19導致的死亡。