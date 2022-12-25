聖誕節小確幸加碼！　超商全門市「霜淇淋買1送1」只有今天

▲超商「霜淇淋買1送1」只有今天。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

聖誕節快樂！超商驚喜祭出「霜淇淋買1送1」加碼優惠，且口味不限，肯定要搶吃最新的超濃郁「畬室黑巧克力霜淇淋」， 只有今（25）日限時1天，趕緊衝全門市開吃。

全家聖誕節加碼好康來了，今（25）日限時1天於全門市推出「Fami!ce霜淇淋買1送1」，包括經典「小農鮮奶霜淇淋」、最新「濃黑巧克力霜淇淋」，還有一次就能吃到雙口味的「胖胖版綜合款」，通通享買1支再吃1支的小確幸，還不快衝一波。

▲麻古茶坊OREO提拉米蘇2.0限時買1送1。（圖／麻古茶坊提供）

另，巧克力控也不能放過麻古茶坊超人氣飲品「提拉米蘇2.0買1送1」優惠，今（25）日於全門市開喝，每人限購2組、限同品項同規格、一次領取。「提拉米蘇2.0」是嚴選進口濃醇可可結合鮮奶後打成冰沙，接著撒上滿滿OREO巧克力碎片，最上層還淋了特製綿密「提拉米蘇奶霜」，大口吸都是香醇奶香、可可味。

【你可能也想看】

►衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了 限時21天搶吃

►吸得到軟Q小芋圓、西米露！ 超罪惡「草莓+芋泥手搖杯」回來了

►麥當勞今起變貴了！套餐漲10元 連5天搶吃「9大品項」買1送1