3歲童遭「爆頭虐殺」棄屍！屍骨冥誕尋獲　狠繼父不算殺人罪還逃死

▲陳威嘉涉嫌虐死彭姓女友的3歲女兒，還棄屍。（圖／ET資料照）

記者陳韻如／南投報導

38歲男子陳威嘉2020年在南投、台中等處把彭姓女友的3歲女兒打到顱骨骨折，還用竹籤戳刺大腿和胸腹部、用膠帶纏繞頭眼，更體罰她「趴拱橋」，不僅如此，陳男竟還餵食安非他命等，導致女童死亡。一審判決出爐，陳男被依殺人等罪判無期徒刑，但二審卻僅認餵毒過失致死輕判14年10個月徒刑。對此，最高院認為二審未審酌陳男行為屬凌虐致死，因此發文更審。

根據判決，陳男2020年2月14日以不明器物毆打女童頭部，導致顱骨骨折、硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷等，陳男當時生怕跡敗露，趕緊將女童送醫，但卻要求友人蔡姓男子佯裝女童生父，在家屬資料上簽假名來規避責任。

事隔三個月，陳男又在台中彭女家以膠帶將針纏黏在竹筷前端，戳刺女童大腿，另又在南投市以木板毆打，致其手臂、腿部多處紅腫和條狀瘀青；而女童當時眼部有傷，陳男竟持土黃色膠帶纏繞頭、眼睛數圈。

▲女童屍骨在冥誕當天被尋獲。（圖／ET資料照）

6月間，陳男再以鐵尺及鞋拔等物品敲打女童之手、腳及臀部，造成挨打部位紅腫，還要求她以俗稱「趴拱橋」（即手、腳貼地，臀部往上，身體呈倒V字型）之方式罰站，誇張的是，這次陳男竟還餵食女童安非他命及FM2毒品，導致女童因呼吸功能抑制，窒息死亡。

陳男發現女童斷氣後，隨即聯繫蔡姓友人和女童生母彭女，商討如何處理遺體，最後共同將遺體運至陳男南投縣名間鄉的親戚住處內藏放，又恐屍臭味遭人發覺，再將遺體移至該民宅旁樹下埋藏。

事發後，女童外婆因多日不見孫女，焦急報警尋人，而協助棄屍的蔡姓友人，多日來因良心不安，決定匿名寫信給南投地檢署，指有女童遇害等，警方隨後展開調查，最終在女童冥誕當天於八卦山一處空地找到她的屍骸。

一審審理後，依涉犯妨害幼童發育罪、成年人故意對兒童犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪等罪，判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身。陳男不服提出上訴，但二審法官卻撤銷原判，改依傷害罪判處3月至3年徒刑，餵毒部分則依以非法方法使未成年人施用毒品罪判刑12年、7年6個月，並與遺棄屍體罪合併判刑14年10個月，而得易服社會勞動的傷害罪則應執行7個月。

二審判決一出，檢方再度上訴到最高院，法官認為，陳男的種種行為已構成凌虐，且妨害女童身心健全發育，最終導致死亡。然而。二審法官卻將陳男凌虐即餵毒的行徑分別論處，有違經驗與論理法則，因此撤銷發回。

另外，陳男以膠帶將針纏黏在竹筷前端，戳刺女童大腿的部分，二審法官卻以證人說詞有出入為由，判陳男無罪，最高院認為，二審法官未查明陳男是否是假借嬉戲為由，行故意凌虐、傷害女童的事實，而妨害女童身心健全發展，就判決無罪，同樣有違經驗及論理法則。

因此，最高院在審理後，僅將遺棄屍體罪嫌判陳男1年10個月駁回上訴定讞，其他部分，則還有調查必要，發回台中高分院更審。