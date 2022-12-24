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美式買1送1！4大超商「聖誕咖啡優惠」來了　阿華田新飲品下殺7折

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11精品美式、特大美式買1送1。（圖／各業者提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

明（25）日就是聖誕節了，當然要喝杯咖啡開啟一天的美好！以下為4大超商祭出的「聖誕咖啡優惠」，愛喝美式的你千萬別錯過，7-11美式直接買1送1、拿鐵買2送1，而OK mart則是開賣全新阿華田系列飲品，限時單杯下殺7折爽喝。

●7-11

7-11全門市即日起至明（25）日的咖啡飲品優惠，包括CITY PRIMA精品美式、CITY CAFE特大美式同品項可享買1送1，冰熱任選；CITY CAFE特大拿鐵同品項買2送1，冰熱任選，以及CITY CAFE、CITY PEARL黑糖珍珠、CITY TEA現萃茶指定商品同品項也可享買2送2。

另至12月29日前也於OPEN POINT行動隨時取祭出限時咖啡優惠，包括「CITY CAFE特大拿鐵／美式任選12杯580元」、「CITY 水果系列指定品項（西西里風系列、蘋果系列、香鑽水果茶）任選12杯700元」、「CITY PEARL珍珠系列指定品項（咖啡珍珠歐蕾／抹茶珍珠歐蕾)）任選12杯630元及「CITY TEA現萃茶經典純奶茶／純奶青任選12杯400元」，限同品項、同規格及同價位可冰熱互換。﻿

●全家

全家即日起至明（25）日隨買跨店取也推出「Let’s Café大杯單品美式2杯99元」、「Let’s Café大杯單品拿鐵3杯199元」及「私品茶65元系列2杯99元」共3大咖啡優惠活動。

▲▼全家咖啡Let`s Café單品美式、單品拿鐵。（圖／業者提供）

▲全家大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元。

●萊爾富

萊爾富全門市、Hi-Life VIP APP整買零取推出限時咖啡優惠，12月30日及2023年1月6日可享「Hi Café大杯特濃美式買7送5」及「Hi Café大杯特濃拿鐵買7送4」；12月26日、2023年1月2日及2023年1月9日可享「Hi Café大杯美式買8送5」及「Hi Café大杯拿鐵買8送4」，以上皆可透過紙本或存入Hi-Life VIP APP寄杯，冰熱任選，兌換天數為90天。

●OK mart

OK mart全門市即日起至12月28日祭出全新限定飲品「熱經典阿華田」、「阿華田摩卡拿鐵」可享「單杯7折喝」下殺優惠；12月29日至2023年2月8日加碼還有「黑糖道黑糖拿鐵」、「黑糖道黑糖醇奶茶」也有「單杯7折」小確幸。

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