劉世芳特助違規被開單「要警寫報告」　義交還原過程：她態度激動

▲劉世芳特助遭爆不理義交指揮，仍執意紅燈右轉被開單。（圖／讀者提供）



記者許展溢／高雄報導

民進黨立委劉世芳一名林姓女特助，遭爆20日不甩指揮停車，直接繞過義交前面紅燈右轉，遭執勤員警攔下開單，林女不滿員警態度，竟要求員警寫檢討報告。義交出面還原當天情況，林女確實紅燈右轉，警方表示，警員勤務過程口氣良好，分局也未要求警員寫檢討報告。



《ETtoday》尚未取得林姓女特助回應。

據了解，員警當天在高雄大順、河堤路口執行輕軌交通崗勤務，上午8時看到林女未依義交指揮停車，仍紅燈右轉，遂上前攔停並告知駕駚違規事項，當場開立舉發單。

▲▼義交指出，有聽到林女向員警說會去派出所聊天。（圖／讀者提供）



事後傳出林女不滿，過程中甚至對違規路口及任職單位提出質問，警方指出，執勤員警皆如實回答，確認紅燈右轉，勤務過程中，員警口氣平和，調查後，員警依法開單，且現場有義交見證，分局更從未要求員警打檢討報告，僅由員警還原當天執勤經過。

這名義交還原經過，當天紅燈一亮就把指揮棒拿起來擋車，當時有一輛機車載著一個小女孩，繞過他前面右轉，接著員警向前跟她講話，卻聽到在爭執的樣子，只是員警態度也沒有特別講什麼話，該女卻不斷強調自己是從哪邊過來。

▲▼義交還原當天經過，並表示該女不可能沒看到紅綠燈。（圖／讀者提供）



義交接著指出，這名小姐態度比較激動，也不知道她是誰，直到員警開單才表明是誰的助理。至於是否有可能沒看到紅燈？義交強調，「不可能沒看到紅綠燈，大家都有停，就只有她繞到前面右轉」。義交更提到，有聽到該女向員警說，「會去派出所找他聊天」。

警方強調，執勤陳姓員警平時表現優異、工作認真，從未遭民眾檢舉服務態度不佳。對於當下情況，截稿前尚未取得林女回應。