陸舉重選手被驗出禁藥　連續3屆奧運都拿下金牌

▲中國大陸舉重選手呂小軍。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

國際興奮劑檢測機構（ITA）22日在官網公告，中國大陸舉重選手、曾獲3面奧運金牌的呂小軍因在10月的一場賽外興奮劑檢測結果呈陽性，被暫時禁賽。

根據ITA的公告，呂小軍在今年10月30日的賽外檢測提供的樣本中，被檢出促紅細胞生成素（EPO）。EPO被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單，規定運動員在賽中和賽外都不得使用該物質。

中國舉重協會也於23日發出聲明稱， 「中國舉重協會對我國舉重運動員呂小軍樣本呈禁用物質陽性的消息深感震驚一直以來，中國舉重協會在反興奮劑工作中以『零容忍』的態度追求『零出現』的目標。」

呂小軍23日回應，「我非常震驚，作為一名老運動員，我一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構有關反興奮劑的各項規定。」

呂小軍還說，「我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。我將配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。」

呂小軍出生於1984年，是中國大陸知名的舉重運動員，曾獲3面奧運金牌，包含2012年倫敦奧運男子77公斤級、2016年里約奧運男子77公斤級，以及2020年東京奧運男子81公斤級。