　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸舉重選手被驗出禁藥　連續3屆奧運都拿下金牌

▲▼中國大陸舉重選手、曾獲3面奧運金牌的呂小軍。（圖／CFP）

▲中國大陸舉重選手呂小軍。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

國際興奮劑檢測機構（ITA）22日在官網公告，中國大陸舉重選手、曾獲3面奧運金牌的呂小軍因在10月的一場賽外興奮劑檢測結果呈陽性，被暫時禁賽。

根據ITA的公告，呂小軍在今年10月30日的賽外檢測提供的樣本中，被檢出促紅細胞生成素（EPO）。EPO被世界反興奮劑機構（WADA）列入禁用物質清單，規定運動員在賽中和賽外都不得使用該物質。

中國舉重協會也於23日發出聲明稱， 「中國舉重協會對我國舉重運動員呂小軍樣本呈禁用物質陽性的消息深感震驚一直以來，中國舉重協會在反興奮劑工作中以『零容忍』的態度追求『零出現』的目標。」

呂小軍23日回應，「我非常震驚，作為一名老運動員，我一直嚴格遵守國際舉重聯合會、世界反興奮劑機構、中國反興奮劑機構有關反興奮劑的各項規定。」

呂小軍還說，「我既無動機也沒有理由在我摯愛的舉重生涯的最後一程使用任何禁用物質。我將配合相關機構展開調查，查出問題的真正原因，還自己清白。」

呂小軍出生於1984年，是中國大陸知名的舉重運動員，曾獲3面奧運金牌，包含2012年倫敦奧運男子77公斤級、2016年里約奧運男子77公斤級，以及2020年東京奧運男子81公斤級。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

陸舉重選手被驗出禁藥　連續3屆奧運都拿下金牌

小米總裁王翔月底退休　盧偉冰將接任

新疆首座「高高原」機場通航　海拔3258.4公尺...年吞吐量16萬人次

反擊美國制裁中共西藏官員　大陸外交部：制裁余茂春等2人

票貴！台商轉港回台　福建11家台協痛批：不要切香腸式復航小三通

小三通暫不列入台商中轉　國台辦：希望民進黨徹底取消單方面障礙

生日收到閨蜜送「詭異豬頭花」！她以為玩具...近看秒嚇傻

心寒了！藥店老闆免費發退燒藥被搶　排隊民眾冷眼旁觀繼續索藥

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

陸舉重選手被驗出禁藥　連續3屆奧運都拿下金牌

小米總裁王翔月底退休　盧偉冰將接任

新疆首座「高高原」機場通航　海拔3258.4公尺...年吞吐量16萬人次

反擊美國制裁中共西藏官員　大陸外交部：制裁余茂春等2人

票貴！台商轉港回台　福建11家台協痛批：不要切香腸式復航小三通

小三通暫不列入台商中轉　國台辦：希望民進黨徹底取消單方面障礙

生日收到閨蜜送「詭異豬頭花」！她以為玩具...近看秒嚇傻

心寒了！藥店老闆免費發退燒藥被搶　排隊民眾冷眼旁觀繼續索藥

被罰站？黑狗「被關在廁所」發抖緊盯馬桶　旁邊出現一隻陌生鵝

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

大陸熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

中國官方內部通報：全國20天近2.5億人染疫

趙立堅疑確診！妻嘆買不到藥好無助

外賣騎手忍39度高燒送餐 癱倒在地按完手機直接大字型躺平

臉黑舌黑、眼肿、一夜白髮！　大陸確診者奇葩症狀多

陸舉重選手被驗出禁藥！3屆奧運都拿下金牌

生日收到閨蜜送「詭異豬頭花」！她近看秒嚇傻

訃告發不完！大陸多位名人近期接連因病過世

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

心寒了！藥店老闆免費發退燒藥被搶 排隊民眾冷眼旁觀繼續索藥

18歲車禍失去右眼！她9年後神改造義眼「變手電筒

男孩發燒42度出被窩「渾身冒煙」 網友勸：快去醫院吧！

下課遭陌生人尾隨！高三妹人間蒸發1個月

福建11家台協痛批：不要切香腸式復航小三通

更多熱門

相關新聞

舉重妖精！甜美高中妹舉89Kg　「全中運封后」求愛　

舉重妖精！甜美高中妹舉89Kg　「全中運封后」求愛　

韓國知名舉重選手「舉重妖精」金福珠，戀愛跟訓練故事後來被拍成韓劇，這讓台灣同樣也是舉重選手們成為繼續奮發的動力，去年拿下全中運冠軍，現在就讀鼓山高中一年級林欣妮說自己不會擔心練太壯，以後的戀愛路變得不順利，一切就順其自然。

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

屏科大陳詩凱奪「國際技能競賽」門窗木工類金牌

61歲阿嬤奪亞錦賽4金　打破亞洲紀錄

61歲阿嬤奪亞錦賽4金　打破亞洲紀錄

網美硬舉100kg噴尿　她冤喊忍不住

網美硬舉100kg噴尿　她冤喊忍不住

衛報：卡達準備申辦2036奧運

衛報：卡達準備申辦2036奧運

關鍵字：

呂小軍舉重金牌奧運

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面