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還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

▲▼還是朋友？違停見警嚇到「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了。（圖／讀者提供）

▲高雄3男女路邊違停被警方盯上。（圖／讀者提供）

記者許展溢／高雄報導

這時候就不是朋友了！高雄3名男女開著車出門因違停遭警方攔查，沒想到副駕駛座32歲的潘姓男子卻突然往窗外丟出一包東西，讓員警驚覺一定大有問題，但該男一開始稱「根本沒丟」，最後又胡扯「丟的是飲料」，警方查看是白色粉末夾鏈袋及玻璃球吸食器，而這些東西到底是誰的？車上3人竟在警方面前上演起互相推託戲碼，員警只好將三人全部帶回偵訊。

苓雅分局成功路派出所員警汪雨軒、高僑21日晚上10時50分執行巡邏勤務，在苓雅區新光路與自強三路口，發現一輛自小客車於車道轉角處違停，遂上前盤查，沒想到車內潘男見警就「丟」出不明物品，眼尖員警一看竟是白色粉末夾鏈袋及玻璃球吸食器。

▲▼還是朋友？違停見警嚇到「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了。（圖／讀者提供）

▲▼潘男丟包毒品後不停辯稱丟的是飲料。（圖／讀者提供）

▲▼還是朋友？違停見警嚇到「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了。（圖／讀者提供）

員警怒問「你丟什麼東西」，潘男辯稱「沒有阿，我丟飲料啦」，結果員警蹲下一看，赫然發現竟是玻璃球吸食器和一包白色不明粉末，潘男又辯「不是我丟的，根本沒丟」，被員警嗆玻璃球聲音這麼大一聲還說沒有。

警方表示，丟東西的潘男推說東西是47歲駕駛萬姓男子的，萬男又推託說是後座43歲乘客周姓女子的，車上3男女不承認持有而當場互相推託毒品是對方的，員警只好當場以毒品試劑檢驗白色粉末，呈現二級毒品安非他命陽性反應，潘男、萬男、周女等三人皆被帶回偵辦。

▲▼還是朋友？違停見警嚇到「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了。（圖／讀者提供）

▲警方表示，車上3男女一直互推毒品不是自己的。（圖／讀者提供）

警方隨後進一步搜索時，又在車內查獲毒品吸食器三組、安非他命一小包，周女見互相推託無效，竟離譜又稱毒品是撿到的，但對於撿到的時間地點卻無法供述，全案詢後將潘男、萬男、周女等3人依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

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