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連體嬰2顆頭、4條手臂「共用一雙腿」　媽決定生下來！原因曝光

顯圖▲▼埃及一對連體嬰經剖腹產順利出生。（圖／翻攝自viraltab.news）

▲埃及一對連體嬰經剖腹產順利出生。（圖／翻攝自viraltab.news，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

埃及一名婦女懷孕9個月後接受剖腹產，結果醫生大吃一驚，因為腹中胎兒是一對連體嬰，出生時就有2個完整的頭頸部、4條手臂，但「共用」2條腿，身體軀幹以下乍看就像一名嬰兒。據信，生母在懷孕期間就知道自己懷上連體嬰，但除此之外產檢結果正常，才決定要生下孩子。

根據英國《鏡報》等外媒報導，埃及北部尼羅河三角洲地區一名婦女近日在曼蘇拉大學附設醫院（Mansoura University Hospital）進行剖腹產分娩，不過，她生的是一對連體嬰，2個孩子出生時就擁有各自分開生長的脖子和頭部，也各自擁有2條手臂，不過從胸部以下開始看起來就像是正常的一名新生兒，兩人共用同一個身體軀幹和同一雙腿。

▲▼埃及一對連體嬰經剖腹產順利出生。（圖／翻攝自viraltab.news）

報導稱，這名未透露姓名的母親在懷孕9個月期間發現自己懷上一對連體雙胞胎，但由於其他產檢結果仍屬於正常，曼蘇拉大學醫院特別為這次分娩手術成立專家小組，包含3名婦產科醫生動刀，其餘5名主任級醫師則隨時監控手術狀況，並在手術後迅速將孩子們送往大學兒童醫院。

報導稱，這對連體雙胞胎的性別尚未被揭露，不過，由於他們的腹部、胸部有太多器官共用，初步判斷不太可能獨立生存，暫時沒有動手術將2名孩子分開的計畫。此前，英國倫敦有一對連體女嬰9月成功進行分離手術，這2名女嬰安妮（Annie）和伊西（Issie）原本從胸部到骨盆相連，共用膀胱、腸道，還有其中一條腿，但心臟是分開的，手術成功後30多歲的父母開心發文，感謝醫療團隊。

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關鍵字：

埃及連體嬰連體雙胞胎剖腹產

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