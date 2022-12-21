　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

▲▼泰國軍艦素可泰號（HTMS Sukhothai）沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰國軍艦素可泰號（HTMS Sukhothai）沉沒。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

泰國海軍軍艦沉沒造成海軍和空中海岸防衛隊人員失蹤，搜救隊伍昨天找到1人生還和6人死亡，目前仍失蹤23人。而海軍今天部署水下掃雷系統，定位軍艦確切的沉船地點。

泰國海軍船艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）日前從春武里府（Chonburi）的軍港出發，18日因為惡劣天候加上海相不佳，艦長決定臨時在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）靠岸。

但18日晚間素可泰號在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入船隻內，船上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。

軍方出動海軍船艦以及直升機在巴蜀府外海執行救援任務，素可泰號上載有105人，包括海軍人員、水手以及空中海岸防衛隊的人員，最初救起75人，昨天找到7人，其中6人死亡，生還1人，還有23人失蹤，海軍表示今天海相較為平穩，軍方持續搜索行動中。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，海軍今天部署遙控水下掃雷系統，預計明天早上可以抵達素可泰號沉船的範圍內，系統將定位素可泰號確切地點，並拍下素可泰號狀況，作為日後打撈作業參考資料。

國會眾議院軍事委員會下週將就素可泰號沉船事件質詢身兼國防部長的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）以及海軍司令成猜（Choengchai Chomchoengpaet）。

ET快訊
台中小內閣亮點！徐巧芯老公出任研考會主委　坦言「壓力不小」
冬至其實是「鬼節」！藏6大恐怖禁忌　命理師：鐵齒招厄運
快訊／館長控沒盡代言人義務　史丹利怒回：合約沒寫你是流氓？
快訊／兵役延長「進入最後盤整」！　蔡英文下周國安會議後宣布
台中女沒買發熱褲遭老闆罵「爛人」！價格曝光一票人驚呆
瘋搶普拿疼！醫示警：1類人別多吃　超過劑量上限恐傷肝

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

孩子們擔心聖誕老人被「俄軍飛彈擊落」　烏克蘭國防部回應超霸氣

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

海上商漁船噪聲作掩護　解放軍潛艦甩開外國反潛機跟蹤

86發增至160發　志願役射擊訓練調整立、跪、臥三姿勢

入伍訓練380小時「菜單曝光」：射擊不只6發臥射　狂操13項體能

全球軍力排行遭質疑「只算數據」　鄉民噴：難道像世界盃打淘汰賽

希臘計畫提供烏克蘭「S-300防空系統」　俄羅斯譴責：全部摧毀

俄軍再轟「關鍵基礎設施」造成停電　烏軍準備應對新攻勢

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

孩子們擔心聖誕老人被「俄軍飛彈擊落」　烏克蘭國防部回應超霸氣

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

海上商漁船噪聲作掩護　解放軍潛艦甩開外國反潛機跟蹤

86發增至160發　志願役射擊訓練調整立、跪、臥三姿勢

入伍訓練380小時「菜單曝光」：射擊不只6發臥射　狂操13項體能

全球軍力排行遭質疑「只算數據」　鄉民噴：難道像世界盃打淘汰賽

希臘計畫提供烏克蘭「S-300防空系統」　俄羅斯譴責：全部摧毀

俄軍再轟「關鍵基礎設施」造成停電　烏軍準備應對新攻勢

冬至吃湯圓怕「爆糖」！藥師建議甜湯「加2物」取代紅糖

如果梅西生在台灣不會變球王？資深西班牙教練這樣看

看女偶像吃魚子醬…他「在旁大笑」被罵爆！SpeXial男星反擊：惡意剪輯

原子邦妮宣布三喜臨門！　被「葛萊美樂團」欽點當嘉賓

狄志為遭清潔阿姨「當空氣」怒炸　走出廁所見1畫面愣住：好羞愧

前中華隊國腳陳信安夢很大！台北競技啟動「Project Future」

打擊潛力有「林立」影子　黃劼希想要練游擊

台中小內閣亮點！徐巧芯老公出任研考會主委　坦言「責任、壓力不小」

郭台銘16字沉重遺憾　王定宇看出端倪PO解讀：郭董真勇者

何孟遠沉寂1年多復出歌壇　再宣佈新身份

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

軍武熱門新聞

入伍訓練380小時菜單曝光：射擊不只6發臥射

利用噪聲陸潛艦甩外國反潛機跟蹤

志願役射擊訓練86發增至160發

泰國軍艦沉船仍23人失蹤　海軍將定位軍艦位置

孩子們擔心聖誕老人被俄軍飛彈擊落　烏國防部回應了

軍力排行遭質疑算數據　鄉民：難道像世界盃打淘汰賽

希臘計畫提供烏克蘭S-300　俄羅斯：全部摧毀

陸軍新增5個甲種旅　番號曝光！

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

館長讚國軍　于北辰：因蔡英文不懂

俄再轟關鍵基礎設施造成停電　烏軍準備應對新攻勢

052D和外艦對峙47hr魚雷主砲上膛

評世界五大槍械！解放軍95式入選

共軍攻台首選林口　僅3小時可回擊

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基訪美「禮物曝光」　來自烏軍

澤倫斯基訪美「禮物曝光」　來自烏軍

烏克蘭總統澤倫斯基證實21日出訪美國，並與總統拜登會晤。CNN報導，就在20日，澤倫斯基赴烏東前線頓內茨克重鎮巴赫穆特時，收到一面有烏克蘭士兵簽名的烏克蘭國旗，作為送給拜登與美國國會的禮物，感謝美方給予的武器。

普丁親訪　白俄伊斯坎德飛彈備戰

普丁親訪　白俄伊斯坎德飛彈備戰

泰國軍艦沉沒　105人落水「尋獲6遺體」

泰國軍艦沉沒　105人落水「尋獲6遺體」

翁山蘇姬案下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

翁山蘇姬案下周結辯　緬甸軍政府法庭做最終判決

利用噪聲陸潛艦甩外國反潛機跟蹤

利用噪聲陸潛艦甩外國反潛機跟蹤

關鍵字：

素可泰號泰國軍艦軍武國際軍武東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

新光三越桃園大有店明年2月收攤

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

男團成員爆11年婚變！

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面