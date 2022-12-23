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C羅傳到沙烏地享福！「超奢華」4.5億宮殿大宅　泳池媲美奧運規格

▲▼葡萄牙足球球星C羅（Cristiano Ronaldo）。（圖／翻攝自IG／@cristiano）

▲葡萄牙球星C羅傳出將落腳沙烏地阿拉伯，可能買下超過4.4億台幣的宮殿豪宅。（圖／翻攝自IG／@cristiano）

記者張寧倢／編譯

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）世界盃最後一舞於8強止步，並與英超老東家曼聯解約，多家歐洲媒體皆報導他將和沙烏地傳統勁旅艾納斯達成協議，還被拍到人已飛抵沙國。《每日郵報》加碼爆料，C羅可能住進價值4.5億台幣的宮殿豪宅，不僅每年能淨賺65億台幣合約金，還有可能成為沙國的形象大使。

37歲的C羅曾在世界盃期間否認將轉戰沙烏地聯賽，但西班牙媒體《馬卡報》披露，他即將加盟沙國傳統勁旅艾納斯（Al Nassr），雙方估計在年底敲定合約。此前，據傳艾納斯曾提出年薪2億歐元（約新台幣65億元）的天價合約，讓他能從球員當到形象大使。外媒更踢爆，C羅已飛抵沙國首都利雅德，關於C羅一家在當地的落腳處也成為關注焦點。

根據英國《每日郵報》報導，利雅德被稱為沙國最保守的城市之一，如今發展成龐大都市圈，外型奪目的摩天大廈、百貨商場，與古老的清真寺並存。報導猜測，C羅和家人可能會選擇住在靠近沙特國王大學體育場附近的2個高級街區，許多別墅擁有獨立游泳池、幼稚園、診所、健身房、餐廳或商店，基本上很少受到「宗教警察」管束，允許西方人士在周末閉門聚會，躲避禁止飲酒的傳統法令。

報導稱，沙國房產租售網站上沒有任何招租的高級豪宅別墅，因為這些物件往往是透過私下協議成交，但報導揭露目前利雅德一座價值1200萬英鎊（約新台幣4.5億元）的宮殿豪宅正對外出售，占地廣闊、擁有8間臥室、一座與奧運賽事同等規格的巨大泳池、瀑布流水設計的接待大廳，以及另外3幢小別墅（villas）。

▲▼葡萄牙足球球星C羅（Cristiano Ronaldo）與辣模女友喬治娜（Georgina Rodriguez）、C羅一家。（圖／翻攝自IG／@cristiano）

▲C羅與辣模女友喬治娜（Georgina Rodriguez）可能帶著孩子，住進沙烏地阿拉伯的高級西方社區。（圖／翻攝自IG／@cristiano）

報導指出，這座房產很有可能符合C羅和女友與孩子們選擇住處的條件，因為在這類靜僻的豪華社區裡，不會感受到沙烏地阿拉伯當地的生活限制，連女性也可以在裡頭自由社交，穿著也沒有限制。報導稱，雖然沙國法律沒有強制所有女性穿阿拉伯長袍，但「公共禮儀法」明確規定女性在公眾場合必須遮住膝蓋和肩膀。

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