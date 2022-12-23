生日收到閨蜜送「詭異豬頭花」！她以為玩具...近看秒嚇傻

▲女子過生日，她的閨蜜竟捧來「豬頭花束」。 （圖／翻攝自抖音「秒聞視頻」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

收到這種「超特別禮物」真的是哭笑不得。一名女子日前過生日，她的閨蜜竟捧來一束相當霸氣的「花束」送她，不過花束中間擺著一顆詭異微笑的「豬頭」，豬頭嘴裡還咬著一隻白玫瑰，讓壽星傻眼直喊「我要不要收下呀？」

綜合陸媒報導，近期網路瘋傳一段影片，是大陸浙江省金華市一名女子在宴會上歡慶生日，許多親朋好友都到場祝福。這時，只見她的閨密穿著白色外套，面帶愉悅地抱著「驚人」禮物姍姍來遲，而禮物內容卻讓現場賓客及壽星都傻眼了。

▲閨密抱著詭異「重量級豬頭」花束進場。（圖／翻攝自抖音「秒聞視頻」）

只見這名穿白色外套的女子抱著一束巨大的藍綠相間花束走進生日會場，但花束中央放的不是禮物，而是一顆帶著詭異微笑、生的「超級大豬頭」，且豬頭嘴巴中還咬著一朵白玫瑰，耳朵上夾著閨密要送壽星的祝福卡片。大家看到豬頭都當場傻眼，壽星本人更是傻眼直呼「我要不要接呀？」

最後，壽星還是面帶微笑的收下來自閨密的特別禮物，只見她勉強地捧著有一定重量的豬頭花束，對鏡頭露出尷尬又不失禮貌的微笑。

▲壽星（右）傻眼喊「我要不要接呀？」（圖／翻攝自抖音「秒聞視頻」）

▲壽星最後勉強接下「豬頭花束」。（圖／翻攝自抖音「秒聞視頻」）

網友們看了影片紛紛留言，「起碼也滷一下再送，真香」、「其實豬頭比蛋糕好吃」、「如果是我收到我會很開心」、「豬頭也不便宜呢」、「說不定壽星愛吃豬頭」、「特挑的吧？豬頭笑得頗吉祥」、「回家當下酒菜剛好，真有創意」。

不有部分人直呼不能接受，「太嚇人了」、「如果是我，我會不開心」、「不太吉利吧這個」、「送生豬頭？太詭異了」、「這是在罵人豬頭？還是在暗指自己是豬隊友？」、「是我的話我會直接拉黑朋友」、「把無聊當創意」。

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