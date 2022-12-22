北藝中心聖誕馬戲派對！海盜船、市集登場　魔人神手49顆球說故事

▲法國「魔人神手製造所」首度來台，用49顆白球說故事，顛覆既定的馬戲印象。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

記者林育綾／台北報導

臺北表演藝術中心迎接開館後第一個聖誕，除了有國內外3檔馬戲節目，戶外區還有旋轉木馬、海盜船等兒童遊樂設施；更結合市集、公共表演、祈福聖誕樹、VR體驗等。其中《馬戲派對》適合闔家共賞的親子節目；而《人類狂想曲》引進法國的魔人神手製造所首度來台，用49顆白球說故事。

北藝中心今（22）日宣告聖誕馬戲正式開鑼，其中亮點是引進法國的「魔人神手製造所」首度來台，也成為中國信託新舞台藝術節壓軸強檔。《人類狂想曲》表演將透過7個人、14隻手、49顆白球來說故事，在一個空蕩蕩的舞台，沒有佈景下，焦點全凝聚在表演者身上。

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透過熟練的手法、精心編排的動作，球在他們手上不僅是雜耍的道具，也是象徵現代人的生活，有家庭、個人、工作、健康等，不同的責任交錯降臨。這部作品結合了馬戲、舞蹈、戲劇，利用劇場的光影，增加丟球的魔幻、懸疑效果，顛覆一般人對「馬戲」的既定印象，讓古老的技藝有了新生命。

魔人神手製造所藝術總監克萊蒙．達贊(Clément Dazin)說，這次作品呈現方式很抽象，觀眾看了可能會投射自己的想法，引發不同的情感、記憶，每個人都可能有自己的詮釋，12月23日(五)19:30、24日(六)14:30、19:30在球劇場演出。

他建議觀眾保持一顆「開放的心」，不要期待看到傳統的馬戲表演，這場演出不是為了要表現高超、厲害的雜耍技巧，而是將雜耍當成一種「語言」來創作，演繹出內心世界。他認為這樣的「語言」無論去到哪個國家都能通。

另外《馬戲派對》描述美國馬戲大亨巴納姆(P. T. Barnum)的傳奇一生，將各樣的馬戲技法如扯鈴、帽子、大鐵環、空翻、 吊環、空環、手帶、跳板、倒立、 疊羅漢 、雜耍、椅子頂結合馬戲棚的佈景、華麗的服裝、奇炫的燈光、盛大的排場，編排出一齣老少咸宜精彩熱鬧的好戲。

FOCA福爾摩沙馬戲團團長林智偉表示，FOCA以前的作品常跨界、實驗性強；但《馬戲派對》反其道而行，用比較傳統的風格呈現，要考驗演員能不能用最直接的手法引起觀眾共鳴，沒想到票券秒殺，證明他們成功了。

而《拋棄式人類》為胡嘉豪實驗性創作，從有形的漁網，聯想到無形的人際關係網、情網、社會安全網，與創作陪伴陳侑汝一起，創作出台灣首見的高空網作品，2月30日(五)19:30、31日(六)和1月1日(日)16:30在藍盒子演出。

▲北藝中心聖誕馬戲派對！除了有國內外3檔馬戲節目，還有旋轉木馬、海盜船等兒童遊樂設施；更結合市集、公共表演、祈福聖誕樹、VR體驗等。（圖／趙紹伯攝／北藝中心提供）

北藝中心執行長王孟超也提到，配合這3檔馬戲節目，北藝中心也以馬戲為主題，創造出與眾不同的聖誕氣氛，除了有聖誕樹外，還可以看到FOCA的馬戲道具、球瓶打卡點；要近距離看馬戲的竅門，可以在24日、31日、1月1日看免費的馬戲演出。

另外在北藝的IG上可以玩雪球濾鏡，在戶外有海盜船、旋轉木馬，也可以逛販售聖誕禮物的市集。除此之外，北藝以新科技拉近大眾與場館的距離，特別推出VR體驗《漂浮北藝》，帶觀眾穿梭在虛擬的北藝空間裏，從現實裏不可能的視角，看到這棟極具現代感的建築的各種樣貌。

「飄流市集」12月23、24日13:00-21:00在天狼座1A門側大廳舉行，精選冬衣洋裝、滴膠創作、玩具雜貨、墨鏡飾品、似顏繪、礦石、指甲彩繪、插畫週邊。「戶外遊樂園」將海盜船、旋轉木馬直接搬來，12月22日～1月1日現場購票。