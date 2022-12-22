被罵朽木禽獸！王必勝喊「謝謝郭董建言」：大家有話好好說

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

鴻海創辦人郭台銘和衛福部長薛瑞元因為BNT次世代疫苗採購「互酸」，引發社會關注，薛瑞元先是直指郭台銘「像BNT的推銷員」，讓郭台銘氣憤反嗆「禽獸食祿」。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，還是要謝謝郭董還有其他對我們提出建言的人，「其他部分我想大家有話好好說，可以多來好好討論這事情。」

郭台銘為高齡97歲母親請命，希望中央可以採購BNT次世代疫苗，相關提議先是在昨日被薛瑞元酸「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員」，郭台銘隨後在臉書發文，以「朽木為官、禽獸食祿」16字重砲抨擊政府。

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對此，王必勝今回應，再次代表指揮中心謝謝郭台銘董事長及永齡基金會去年奔走贈送國家500萬劑BNT疫苗，算是及時雨，「我想永永遠遠都會謝謝他們，第二部分還是要謝謝郭董還有其他對我們提出建言的人，指揮中心需要大家的建議，民間提出建議我們都會謹慎去討論跟考慮。」

而針對郭台銘和薛瑞元的唇槍舌戰，王必勝也尷尬回應「其他部分我想大家有話好好說，可以多來好好討論這事情，好好討論、好好解決。」