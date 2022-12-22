衛福部出手！退燒藥將祭「限購令」　薛瑞元曝1關鍵：不排除嚴格管制

記者趙于婷／台北報導

中國大陸疫情大爆發，出現大量搶藥潮，不少台人紛紛寄藥救急。為預防台灣藥物供給受到嚴重影響，衛福部部長薛瑞元今表示，第一步會先請藥局「勸導」顧客限量購買，相關細節還要跟藥師公會討論。另外，他也坦言「不排除如果大陸疫情更嚴重，會用更嚴格的管制措施。」

▲衛福部將針對退燒藥做初步勸導性管制。（圖／記者姜國輝攝）

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近期社區藥局紛紛發現不少人大量購買退燒止痛藥、消炎藥，甚至也遇到許多顧客直接表示是要寄到大陸給親友。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也曾表示，近期對市場和藥局端調查發現，國內普拿疼出現部分大量收購情形，藥局架上也所剩無幾，會持續監測市場供需狀況，評估是否要採取另外措施。

針對相關管制措施，薛瑞元受訪時表示，因為這類藥物是成藥，藥局也可以購買使用，所以第一步預計會先請藥局做勸導性的限量購買，「至於什麼時候發文會跟藥師公會討論，因為也要跟藥師公會談妥，藥局才不會覺得突然有政策。」

薛瑞元說，限制上包括購買盒數等都還要談，不過一開始還以勸導為主，希望藥局可以稍微管制，不要一次讓同一個顧客買太多。另外，通常管制不會針對單一某廠牌，這樣可能會造成市場競爭問題，所以會全部同一類藥物都一起做勸導，第一波先以乙醯胺酚為主。

薛瑞元也提到，國人大部分都有健保，去醫療院所看醫生還比較多，自己去買成藥的比例相對不算高，所以現在第一是顧好醫療院所不要缺藥，民眾自行去藥局購藥就做初步管制，「不過也會看大陸疫情發展，不排除如果疫情更嚴重，會用更嚴格的管制措施。」

另外，也有立委呼籲不要圍堵民眾寄藥，薛瑞元也直言，這次起因是中國大陸搶藥，藥物供給不順，如果市場開始有缺藥問題，國人也會囤藥，所以不敢輕易答應可以協助對方，最怕的就是如果有謠言出來「台灣人沒有藥，政府還要送到中國大陸」，這就會造成搶藥，就像之前搶衛生紙一樣。