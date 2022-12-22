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大陸疫情海嘯！超強BF.7變異株1傳18　醫籲「陸返台應恢復檢疫」

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲醫師認為，中國大陸現在疫情嚴峻，應針對大陸返台旅客恢復檢疫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者趙于婷／台北報導

小三通是否在過年前開放，是兩岸關注議題。但由於近期中國大陸疫情嚴峻，專家認為，要開放小三通，一定要有相當程度的配套措施，建議恢復初步的檢疫措施，至少要3天，因為現在對方流行的是BF.7，免疫逃脫能力很強，根據報告指出，BF.7的R0值是10~18，最多可以1傳18，傳染力極強。

針對小三通開放建議，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時表示，小三通開放一定要配套措施，一定要嚴加檢查，不檢查不行，因為真的太危險了。

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黃高彬說，中國大陸現在流行的是BF.7，是BA.5的分支，潛伏期更短，免疫逃脫能力更強，傳播力更快，雖然主要是輕症，但因為免疫逃脫強，之前感染BA.1和BA.5的人都可能會再感染，且有報告指出BF.7的RO值是10~18，也就是最多可以1傳18，這種傳播程度已經類似麻疹了。

至於在配套措施方面，黃高彬直言，除了入境採檢之外，不管是小三通或是機場航班開放，建議控管人數和身份，另外也應該針對中國大陸返台者「恢復初步的檢疫措施」，從離島近來，就建議待3天再開始活動，所以相關措施一定要提早宣布，用金馬地區的量能去評估每日開放人數，例如有1,000張床位，一天可以接300人，那就放300人進來。

黃高彬強調，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發教授已經明確表示，大陸將迎來「疫情海嘯」，1~2周內將出現重症高峰，也就是1月初大陸就會有一波大高峰，所以台灣要開放小三通一定要有容額限制，應該要回到初步檢疫措施，進來後至少待3天。

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