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升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓...護理師淚：我們能不救嗎

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲一個前景大好的骨科醫師，卻在升上主治醫師的第一天跳樓了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文／唐貞綾／今周刊

娜娜氣沖沖地衝進外傷區，喘著大氣說：「氣死我了！把我們護理師當成什麼啊？你們借我抱怨一下，那個重症區第3床病人的爸媽真的太過分了！根本就是把護理師當成他們家的傭人使喚。我已經跟他們說了我在忙，稍後就會去協助他們幫病人換尿布，他們不但一直催，我在幫其他病人做處置的時候，甚至站在我身後盯著我！說如果不這樣盯著我，不知道我要拖多久才去幫他們兒子換尿布。拜託，換尿布本來就是家屬該自己做的事情，我們是去協助，而且我又不是故意不馬上去的！」

資深的護理師小月姊看了病人名單一眼，淡定地對娜娜說：「你不是第一個這樣被他們對待的人。那對父母很有名哪，只是有陣子沒來了，所以你之前沒遇過。就當作是幫幫蔡醫師吧。」

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我問：「蔡醫師？病人的爸爸是醫師嗎？那他還這樣對醫護人員，豈不是更過分？」

小月姊嘆了口氣說：「不，蔡醫師是躺在床上的那位病人。他的爸媽都是老師。」

我和娜娜都嚇一跳。「那位病人以前是醫師？他怎麼會變成現在這樣全身癱瘓的？車禍嗎？」

「不，他是跳樓自殺的，被送來急診。」小月姊幽幽地說著，思緒彷彿被拉回事情發生那天，「那是10多年前的事了……」

8月1號，是所有總醫師轉換身分成為主治醫師的第一天。那天晚上7點多，急診外傷區接到通報有高處墜樓的傷患要送來，事發地點就在醫院附近。我們快速地準備就緒，就等著病患送來。但是當救護人員推著病人進來時，大家一看是蔡醫師，都愣了一下。

當天值班的周醫師先回過神來大吼：「傻著幹麼？病人是認識的人就不會救了嗎？」我們才紛紛從震驚中恢復，開始手上的工作。

氣氛異常凝重，比平常為重大外傷病患處理時都要沉重。所有人大氣都不敢喘，隱隱還有抽鼻子啜泣的聲音，只是平常這聲音是來自家屬，這回卻是來自身邊的同仁。

我一邊投入急救，一邊卻感到彷彿脫離現實。我心想：「怎麼會是蔡醫師？他那麼優秀，人又那麼好，是骨科的明日之星！前2天大家還開玩笑說他升上骨科主治醫師的第一節門診，我們要去掛號，幫他衝業績。怎麼現在換成他當病人？」

我們為蔡醫師做檢查時，在他的褲子口袋發現一封要給楊主任的信。很奇怪，不是給他爸媽，反而是給楊主任。只是那封信沾到蔡醫師的血，也不知道還能看清楚多少。

楊主任那時再沒幾年就要退休了，常對大家說蔡醫師是他的得意門生、關門弟子。不少人也聽過蔡醫師說楊主任是他在醫學這條路上的榜樣。不知道是不是蔡醫師刻意算好的，聯絡他的爸媽時，發現他們人在台中，要過2、3個鐘頭才能趕回高雄。所以蔡醫師進開刀房做緊急手術的同意書是楊主任幫他簽的。楊主任簽完手術同意書，在急診等蔡醫師送刀的時候，打開了那封沾血的信。聽說他讀信的時候，手一直在抖，不停地搖著頭說：「太傻了啊，太傻了啊……」

周醫師問信裡到底寫了什麼，楊主任把信遞給他。他看完之後，默默地把信還給楊主任，長嘆一口氣。後來拗不過我們追問，周醫師才透露他從信中和楊主任那裡得知的情況。

▲年輕的他一輩子都必須依靠呼吸器。（示意圖／達志）

原來蔡醫師本來不想從醫，他想念的是文學和藝術，可是爸媽不准。加上他夠聰明，成績也夠好，便從國中資優班、高中第一志願到醫學系，一路念上來。但他的人生也就這樣一路被父母掌握著，甚至連當初選骨科也是應他們的要求。幸運的是他在骨科遇到楊主任，培養出對這科的興趣，楊主任也願意栽培他。

就在他跳樓的幾個月前，主任提出送他到國外進修的計畫，可是他爸媽強力反對，因為他們原希望他考上專科執照之後，就自己到外面開診所，可以賺更多錢。可能是為了出國的事，也或許是為了要掙脫父母的枷鎖，一向溫和、聽話的蔡醫師史無前例地和爸媽大吵一架。他爸媽氣得去跟親友說他不孝順，翅膀硬了就不聽話，想往外飛。

後來蔡醫師還是屈服了。從那次吵架到他跳樓的那幾個月裡，他頻頻向爸媽道歉、求和，但他們就是不肯原諒他，罵他是沒有野心的浪蕩子，只想依附在主任和醫學中心的名號下安逸過生活，不想出去靠自己闖天地。最後蔡醫師在得不到爸媽諒解，也不想再被他們指定好的道路綁死，可又割捨不下他們的情況下，選擇做出跳樓這個決定。他在信裡寫著，他覺得跳樓這件事，唯一對不起的就是主任的栽培。

或許是蔡醫師的人緣太好，大家都捨不得他離開，在我們努力地搶救下，他活了下來。可是活著的他，和以前不一樣了。高位頸髓受傷讓他四肢癱瘓，註定一輩子都必須依靠呼吸器。他醒來後看到我們這些同事，什麼表情都沒有，眼神淡漠得就像不認識我們一樣。只有在看到爸媽的時候，眼神出現波動，但那不是愛，也不是抱歉或難過什麼的，我覺得那是一種奇異的光芒，像是混合了「恨」和「終於贏了」的眼神。

都已經10多年了，中間歷經好幾次生死關頭，可他爸媽從來都不肯放手，每次危急送來醫院時都堅持救到底，就算要壓胸、電擊也一樣。我真不懂他爸媽要兒子經歷這些、像現在這樣活著，到底是愛，還是對他的懲罰？這幾年，我注意到蔡醫師的眼神從當初的恨，到現在變得死魚似的呆滯、木然。有時我甚至懷疑他的靈魂還在這個軀殼裡嗎？這樣的日子，真的是他想要的嗎？最後，到底有誰贏了呢？

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作者簡介_唐貞綾

【學歷】高雄醫學大學醫學系學士、高雄醫學大學臨床醫學研究所碩士。

【經歷】高醫心臟外科總醫師、枋寮醫院心臟外科主治醫師、旗山醫院心臟外科及外科加護病房主治醫師。現為高醫外傷及重症外科主治醫師。

本文摘自寶瓶文化出版《昏迷指數三分》

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