警界颳偷拍歪風！　受害女警官揭發卻慘遭調職

▲許秩軒坦承在某學校泳池裝設密錄器，偷拍女性洗澡畫面。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

警察本該是人民保母，卻幹起偷拍婦女隱私的惡行。花蓮港務警察總隊警員許秩軒，遭台北地檢署查出在某校泳池竊錄女生沐浴畫面，還上網販售牟利，檢察官搜索許的辦公室及宿舍，發現7個密錄器，被害女生恐達10人以上，不僅如此，該名色警還在買春時偷拍性工作者。最可惡的是，許2018年從警察大學畢業時，就曾在高中女廁裝竊錄器被逮，警政署考量他初犯且年紀尚輕，給他機會改過，沒想到分發至花蓮任職後，惡行不改還變本加厲，持續偷拍長達5年。

許秩軒進入警界服務後，卻不知悔改，竟持續偷拍的惡行。然而，本刊調查，警界偷拍歪風已經不是第一次，近日另有二起警察涉嫌偷拍的案件。

▲許秩軒在芳香劑裡頭裝設密錄器，最後獲緩起訴處分。

嘉義縣警察局某員警，偷拍女性主管如廁、更衣影片長達二年，不僅恐涉犯妨害秘密罪，也涉犯職場性騷擾，但縣警局接獲反映後，卻未依法深究查處，隨即審定加害員警退休，被害女警則調離主管職務，進而產生責怪受害人的效應，導致被害女警嚴重身心創傷，事後向監察院陳情，監委紀惠容、葉大華已對本案申請自動調查。

另外，曾任台北市警局中正第一分局仁愛路派出所警員的陳冠廷，因二度拿手機偷拍女同事洗澡，遭判刑10月定讞，並得賠償83萬元。法院審理期間，檢方到陳男家中搜索，在電腦雲端發現偷拍畫面，原來陳早在2年前就曾偷拍同一名女警洗澡，受害女警再度提告，陳經檢方依妨害秘密罪起訴，一審判他六月確定，民事部分則要再賠償40萬元。

警界連爆偷拍狼，加上88會館事件，嚴重侵蝕警察正義的形象，警政風紀渙散，已到了令人咋舌的地步，警政署再不痛下決心改革，恐怕難挽回人民的信任。

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