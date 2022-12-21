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「錢帥君男友」涉囚小弟斷他腿　獨家照揭穿6億吸金案主謀

多名警官、檢察官出入郭哲敏等人的招待所88會館（圖）引發軒然大波。（翻攝畫面）

▲多名警官、檢察官出入郭哲敏等人的招待所88會館（圖）引發軒然大波。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲爆料，指富商郭哲敏及其小弟李姓男子涉入一樁6億元的超跑吸金案。更令人訝異的是，8月才獲不起訴的李男，11月竟在臉書拍片自爆，強調自己就是郭哲敏的小弟，還說郭誣指他將88會館的監視畫面流出，把他軟禁在台北大直某飯店數天，將他左腿打斷，要他的親友付錢贖人。

李男（圖）在網路自爆遭郭哲敏囚禁毆打，並咬出郭是吸金案幕後黑手。（翻攝爆料公社）

▲李男（圖）在網路自爆遭郭哲敏囚禁毆打，並咬出郭是吸金案幕後黑手。

李男更指控郭哲敏利用車行洗錢，把車主與投資人的錢占為己有，卻把責任推給他，所以他決定站出來將真相公諸於世。李突如其來的爆料，讓受害者士氣大振，趕緊將新證據送交檢方，結果再議成功，高檢署本月將案件發回士林地檢署重新調查，終於讓此案起死回生，受害者希望檢警這次千萬不能放水，一定要好好查明真相，協助他們把血汗錢討回來。

除了李的自白，受害者最近也取得多張照片，內容包括車行開業時，郭哲敏與李站在超跑旁談話的畫面，還有另一名洗錢案被告林秉文與郭等人在招待所幫李慶生、大家一起賭博的畫面，都成了郭、李熟識的鐵證。此外，受害者還收到一張李控告郭涉犯《銀行法》的地檢署傳票照片，巧合的是，承辦此案的檢察官就是曾出入招待所的王姓檢察官。

投訴人拿出照片，指控郭哲敏（右一）等人在其招待所聚賭。（讀者提供）

▲投訴人拿出照片，指控郭哲敏（右一）等人在其招待所聚賭。

本刊調查，李男在網路自爆後沒多久，另一名自稱李男員工的吳姓男子，也以相同方式爆料，強調去年9月被郭哲敏教唆手下強押到彰化囚禁，後來警方獲報才將他救出。更誇張的是，偵訊時郭還大搖大擺地到警局探視手下，這些人也沒被上銬，吳與律師向警方抗議，完全無效。直到88會館案爆發，檢警才又與他聯繫。

李姓男子生日時，洗錢案被告郭哲敏、林秉文還一起幫他慶生。（讀者提供）

▲李姓男子生日時，洗錢案被告郭哲敏、林秉文還一起幫他慶生。

李、吳的爆料發酵後，又有一名自稱郭哲敏好兄弟、綽號「小安」的張姓男子，在網路上反控李、吳抹黑，指稱明明是李向郭借了1億元經營車行、搞詐騙，東窗事發後又把責任反推給郭。真相究竟為何？有待檢警深入調查釐清。

更多鏡週刊報導
【88會館案外案】檢察官遭控護航　富商郭哲敏再爆捲6億超跑吸金案
【88會館案外案1】超跑滿屋誘投資　他們豪砸逾億入股結局超悲催
【88會館案外案2】被榨乾6億怒提告　檢察官4字結論讓他們嘆水好深

 

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