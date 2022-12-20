9點搶進饗饗網站　她等20分「驚喜訂到」！還有神人包3天晚餐

▲饗饗將開第2間分店。（圖／記者黃士原攝、翻攝自INPARADISE 饗饗）

網搜小組／鄺郁庭報導

饗賓餐旅集團旗下「饗饗INPARADISE」宣布開出第2間分店，將插旗新北新莊區，預計12月27日正式開幕，今（20）日上午陸續開放網路和電話訂位。稍早開放訂位時間一到，過沒多久，饗饗的粉絲專頁就湧入許多人，有的開心回報「成功！好感動！」也有不少網友怒怨網頁卡爆，「浪費人時間早起。」

「INPARADISE 饗饗」19日先後發文，「#饗饗新莊店 即將與大家見面！」「#饗饗新莊店 跨年夜訂位公告」，除了宣布將有新莊店，也指出20日的上午9點開放線上訂位、10點開放電話訂位。

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不過，9點一過，就有網友頻頻哀號，「完全進不去啊」、「根本無法訂位啊～全都選了～但是就是沒有下一步」、「電腦手機都開了，根本進不去」、「預約新莊店，說網路上可以開放預約，網路都上不了，開了4支手機也是上不去」、「根本進不去系統。」10點過後，也有人直呼，「電話打了200多通，得到的是線路全忙跟電話通話中。」

還有一票氣到不行，「卡爆了，亂碼！沒新莊選項。搞什麼？浪費人時間早起卡在這」、「真的超誇張，已夠難訂，9點準時進網頁，整個癱瘓，根本跑不動，等了20分鐘進去，全滿。真是謝了。一輩子都訂不到的餐廳」、「系統可以加強一下嗎？填完資料跳出來要寫會員，好幾次差點要搶到了。」

▲神人直呼要有耐心。（圖／翻攝自FB／INPARADISE 饗饗）

但也有人興奮笑說，「終於成功！好感動」、「有了」、「成功！」其中，有網友原本在9點9分無奈留言，「網站掛了= =」，卻在過了20分鐘左右，在31分時笑呼「我訂到了！」還有人表示，「我剛剛一進去，訂到了3天晚餐，有點耐心，會成功的。」

另外，本站也曾報導網上熱議饗饗訂位成功經驗，「去現場排候補還有機會」、「只好當天提早去候補了」、「要吃的當天，提前1小時去登記候補，基本上都有機會進場，昨天去吃就是這樣。」還有人分享，「前2天再打電話去問，蠻多臨時取消的」、「網路訂饗饗小訣竅：事先排練，先登入會員，00:00準時，用電腦訂比較容易成功」。要注意的是，討論店家為信義店，新莊店的實際狀況尚待開幕後觀察。