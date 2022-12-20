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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文聲望跌到37.5%　創44個月以來最低紀錄

▲▼副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記,民進黨勢必走向「後蔡英文時代」,蔡英文在剩餘總統任期內與賴清德兩人的互動關係將成為各方矚目焦點。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文與副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，總統蔡英文聲望跌至37.5%，創下過去44個月以來的新低紀錄；另有關2022選後內閣總辭問題，民意顯示，20 歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。值得注意的是，其中強烈同意的有二成五國人，只有 5.2%表達強烈不同意。

民進黨九合一大敗，蔡英文請辭黨主席負責，但要求內閣改組的聲音不斷。根據調查，針對「內閣應該總辭，不能拖到明年，請問您同不同意？」這題，24.7％非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。這項數據揭示過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，同時，也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

另外，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，37.5%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，46.4%不贊同；不贊同者比贊同者多 8.9 個百分點。與最近一次相比，也就是十月，蔡英文聲望出現巨大變化，大幅下滑13.7 個百分點，也是她2016年5月上任以來6年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次。

▲▼台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

▲▼台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

▲台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會，下同）

進一步交叉分析發現，從教育背景看，程度越高，不贊同蔡總統處理國家大事方式的比例越高；從職業背景看，除勞工、農民、軍公教人員及失業/待業者外，自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、學生、家庭主婦及退休人員都呈現多數不贊同蔡總統處理國家大事的方式。由此可見，「百工百業」這次沒有站在蔡總統這一邊。

從政黨支持角度看，中性選民多數不贊同蔡總統處理國家大事方式；而全台各地除了台南市以外，其他5都16縣市都呈現多數不贊同蔡總統處理國家大事的方式。

至於對蘇內閣的滿意度，7%非常滿意，29%還算滿意，24.1%不太滿意，28.5%一點也不滿意，11.5%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成三不滿意。不滿意比滿意者多 16.6 個百分點。

▲▼台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會）

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