蔡英文聲望跌到37.5%　創44個月以來最低紀錄

▲總統蔡英文與副總統賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台灣民意基金會20日公布最新民調，總統蔡英文聲望跌至37.5%，創下過去44個月以來的新低紀錄；另有關2022選後內閣總辭問題，民意顯示，20 歲以上台灣人中，53.2%同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意。值得注意的是，其中強烈同意的有二成五國人，只有 5.2%表達強烈不同意。

民進黨九合一大敗，蔡英文請辭黨主席負責，但要求內閣改組的聲音不斷。根據調查，針對「內閣應該總辭，不能拖到明年，請問您同不同意？」這題，24.7％非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。這項數據揭示過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，同時，也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

另外，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，37.5%基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，46.4%不贊同；不贊同者比贊同者多 8.9 個百分點。與最近一次相比，也就是十月，蔡英文聲望出現巨大變化，大幅下滑13.7 個百分點，也是她2016年5月上任以來6年7個月中，單次聲望跌幅最大的一次。

▲台灣民意基金會今天公布最新民調。（圖／台灣民意基金會，下同）

進一步交叉分析發現，從教育背景看，程度越高，不贊同蔡總統處理國家大事方式的比例越高；從職業背景看，除勞工、農民、軍公教人員及失業/待業者外，自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、學生、家庭主婦及退休人員都呈現多數不贊同蔡總統處理國家大事的方式。由此可見，「百工百業」這次沒有站在蔡總統這一邊。

從政黨支持角度看，中性選民多數不贊同蔡總統處理國家大事方式；而全台各地除了台南市以外，其他5都16縣市都呈現多數不贊同蔡總統處理國家大事的方式。

至於對蘇內閣的滿意度，7%非常滿意，29%還算滿意，24.1%不太滿意，28.5%一點也不滿意，11.5%沒意見、不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，三成六基本上滿意蘇貞昌內閣的整體施政表現，五成三不滿意。不滿意比滿意者多 16.6 個百分點。