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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯「殲滅」無良公關？　媒體人揭轉生術：只是改名

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照／記者袁茵攝）

記者皮心瑀／台北報導

親綠粉專「無良公關公司」因影射國民黨策劃偷拍抹黑當時民進黨台北市長候選人陳時中，遭國民黨台北市議員徐巧芯提告。日前無良公關公司發出一篇告別文，讓徐巧芯興奮宣布「殲滅側翼」，但資深媒體人黃揚明發現，無良公關公司只是改名，諷刺是「轉生術」。

徐巧芯在九合一大選前與親綠粉專開戰，並向「無良公關公司」等107人的提告刑事告訴狀，稱未來會逐一公布側翼粉專真實身分，而無良公關公司16日發文直言「這篇就是本粉專最後一篇了」，他表示「這次抒發不為什麼，只是告別。山水有相逢，都得走過，無論那是甚麼。無論你們檢討甚麼，那些對與錯都不會再回來了。因為異溫層的那些人，從未與我們分享過同樣的畫面。」

不過，黃揚明曝光，無良公關公司只是改名，先在10月改為「有良公關」，又在11月底改為「台北台灣大小事」，認為是「野火燒不盡，春風吹又生」，但該粉專19日下午突然關閉。

回顧整起事件，「無良公關公司」今年11月9日於粉專上公開一份文件，內容指稱國民黨策劃找狗仔跟拍他黨候選人，同時要深入各大社群增加選民仇恨值，文件底下還有國民黨台北市長候選人蔣萬安、徐巧芯、立委洪孟楷、李德維等人簽名。

徐巧芯第一時間宣布報警提告，目前已累積107位被告，包括一個「阿中競辦之不知名人士」，並強調不可能只告1塊錢，她一定是要告要很多錢，可能50萬元之類的。

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