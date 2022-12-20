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50樣菜150元吃到飽！地點曝光震驚網友：比中部便宜

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲自助餐150元吃到飽。（圖／翻攝自Dcard）

記者崔子柔／綜合報導

隨著物價飆漲，不少人在最基本的飲食花費都得節省，一名網友則分享，北部有一間「自助餐吃到飽」，每人只要150元就能自行選擇50多種菜，「不管來幾次都會被震驚到」。

一名男網友昨（19）日在Dcard發文表示，雖然這間是素食自助餐，「但個人覺得沒什麼『素味』」，調味整體吃起來偏清淡，但還是好吃，「不管來幾次都會被震驚到，這些吃得完隨你夾，只要150，完全是吃飽健康又便宜的最佳代表」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼原PO夾了兩輪菜。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

原PO分享，他第一輪就先吃了滿滿一盤青菜，「這樣外面自助餐就不知道算多少了」，店內白飯、五穀飯、甜品也是吃到飽，他還夾了5個薯餅，接著再去第二輪，也是裝滿整盤，「自己配色看起來更好吃」，最後透露店家是位於新北市板橋區的「元味素食坊」。

文章曝光後引起熱議，不少網友被菜色震驚，紛紛留言表示，「超便宜ㄟ現在物價一個便當也要90左右，小火鍋更不用說150起跳」、「以前以為財富自由是夾鹹酥雞不用看價格，現在覺得是去吃長春可以瘋狂夾夾夾」，也有人說，「這家真的超棒，但之前我從120-130-140原來現在漲到150，但CP值還是超高」、「感覺都比中部的便宜了」。

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