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社會 社會焦點 保障人權

多人性愛趴主揪下藥　瞎掰：你兒子喝醉內射我女友！慘男險喪命

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲林男對男網友下藥勒索。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者崔子柔／綜合報導

台南一名林姓男子日前約網友阿豪（化名）參加性愛趴，結果在他飲料內下毒，再用阿豪手機聯繫其母進行勒索，最後中毒的阿豪在母親報警協助下送醫急救，才保住一命。台南地院依強盜等罪判林男7年8月徒刑。

根據判決書內容，林男今年5月透過臉書認識阿豪，兩人相約6月6日傍晚在某汽旅進行多人聯誼，當天林男也邀了友人陳女前往，隨後阿豪和陳女發生性關係。

林男趁隙在阿豪的飲料內加入大量不明的安眠藥，在阿豪陷入昏睡時拿走他的手機，聯繫阿豪母親稱「（阿豪）喝醉把我女友給睡了還內射，現在要怎麼處理，要送派出所還是直接丟海裡」、「我叫他拿5萬出來和解不然直接送派出所」等，並將阿豪身上3400元現金、證件、金融卡都拿走，領走其帳戶內的2萬8千元，再以其名義租車。

阿豪母親收到訊息後連忙報警，警方7日晚間9時許在汽旅找到昏睡的阿豪，送醫發現他身上已出現敗血症、急性呼吸衰竭等症狀一度病危，所幸在搶救後保住一命。

林男辯稱，2人在談到陳女時，阿豪說要賠償，才把金融卡和密碼告訴他去領錢。陳女則表示，她不是林男的女友，當天是單純約砲，也沒有對價關係。

法官認為，林男若是受到阿豪允許，可以請阿豪陪同領錢，不必大費周章下藥，依強盜、重傷未遂、恐嚇取財未遂等多罪合併判林男7年8月徒刑，得易科罰金部分判刑8月，可上訴。

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