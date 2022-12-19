「偏鄉」應正名為「遠鄉」　台北霞海城隍廟：希望不要有歧視感

▲台北霞海城隍廟成為SDGs、ESG廟宇，近來倡議將「偏鄉」正名為「遠鄉」。（圖／台北霞海城隍廟提供）

記者林育綾／台北報導

台北霞海城隍廟近年啟動「送暖到偏鄉計畫」，至今範圍已遍及桃園、新竹、苗栗、台中、宜蘭等40間小學，過程發現「偏鄉其實一點也不偏，只是比較遠而已」，因此與同樣關注議題的金樹慈善基金會、三豐果多共同倡議，將「偏鄉」正名為「遠鄉」， 「希望不要有所歧視感，好像總是矮人一截的感覺。」

台北霞海城隍廟提到，「遠鄉」也有「原鄉」原住民的故鄉、原來的故鄉之義。管理人陳文文說，城隍爺除了是城市守護神，另外一個工作就是「重視善惡平權」的法官，拉回到現代，有許多事情需要平權，城隍廟也支持過如「公平貿易」、「同婚平權」、「月經平權」等。

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▲▼台北霞海城隍廟是台灣第一個得到SDGs獎的廟宇，關注平權及永續議題。（圖／台北霞海城隍廟提供）

陳文文表示，因為從2018年啟動的送暖到遠鄉計畫，開始關注相關議題，希望透過正名「遠鄉」，讓更多人知道這些孩子和環境「不偏也沒有比較差」，只是比較遠，需要關注的部分不同；除此之外，2020年台北霞海城隍廟是台灣第一個得到SDGs獎的廟宇，希望延續此精神，跟現代議題及生活更加連結。

近年從國際到台灣，SDGs、ESG盛行，平權及永續議題都受到大家重視，此次城隍廟也跟上腳步，與注重永續生活及ESG的「fng世代設計」及曾多次參與國際展、台北時裝周知名品牌總監JIN GARDEN的黃秀瑾，一同合作遠鄉計畫。

Fng打造全台唯一寶特瓶回收車，可以直接把瓶子打碎後交給工廠抽成保特紗有所應用，已經環台多處教育推廣減量、正確回收及再製的理念。

▲台北霞海城隍廟與「fng世代設計」合作，打造全台唯一寶特瓶回收車。（圖／台北霞海城隍廟提供）

同樣關注環境的大稻埕設計師黃秀瑾，服裝媒材都使用環保素材，如寶特紗、咖啡紗及紙等，這次以原住民圖騰設計加上永續環境概念，期望為遠鄉小學打造具有文化意涵、環境友善的制服、團服，日後也隨城隍廟團隊，一同到遠鄉做教育推廣及美學互動。

此次霞海城隍廟也受邀參與12/24-25在兒童新樂園舉辦的「聖誕台灣味」，一同感受「原宇宙」，活動除了能聽城隍廟的遠鄉故事、fng寶特回收車體驗，還可看到黃秀瑾的精彩設計，當然還有聖誕台灣味不同的原民文化體驗。

▲設計師黃秀瑾也以環保素材為服裝媒材，加上原住民圖騰，為遠鄉小學設計服裝。（圖／台北霞海城隍廟提供）