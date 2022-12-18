萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

▲萬華巴洛克風格的歷史建築「青雲閣」將舉行首發公開活動！（圖／青雲閣提供）

記者林育綾／台北報導

台北萬華一棟巴洛克風格的歷史建築「青雲閣」，歷經日治時代全台最大藝樓、艋舺遊廓等背景，今年10月以藝文空間面貌重新開幕；如今將舉行首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」，在12/24-25兩天集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。

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▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

青雲閣過去歷經日治時代全台最大藝樓、艋舺遊廓，而如今華麗的巴洛克建物樣貌，強烈的陰柔特質成為場域的濃郁底蘊，因此主理團隊以濃烈的「胭脂紅」為概念，轉化在地的命理特色，融合萬華繁榮的台潮復古風格，打造魔力繚繞的快閃市集，成為青雲閣重生後的首波公開活動，邀民眾共度一個萬華老城區與眾不同的聖誕。

▲青雲閣首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容。（圖／木更咖啡提供）

1樓幻想茶室將由庭蕪綠 feat. liquid_exp.table，推出2日限定的香料熱紅酒，以百年歷史青雲閣3次大規模的時代變革x胭脂紅為創作概念，開啟冬季微醺；寫作品牌「我是文案」則將推出願望時光瓶體驗，邀訪客與重要的人一起寫下「人生必做清單」。

▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。（圖／青雲閣提供）

除此之外還有蜉蝣OUTDOOR茶體驗｜朝生暮石、自由石光、艸艸花室等品牌，帶來礦石、草藥、植栽花藝，以樹脂與竹纖維製成盤器的永續輕奢品牌Vitamin M for Living VM 薇皿，也將在現場販售。同時特邀嘉義知名甜點店木更咖啡，響應活動販售假日限定的綜合瑪德蓮，每日限量10份。

▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。（圖／青雲閣提供）

2樓胭脂沙龍將成為「舊物魔幻小閣樓」，由青雲二手舊物選物發起，帶來設計師與攝影師的風格二手選品。還有似顏繪、馬雅曆占卜、前世今生解讀、塔羅和能量光球等占卜活動，不管是懷抱著新年新希望，或者想要在混沌中尋找微光的人，都能在這裡找到片刻的靈魂共鳴。

▲還有馬雅曆占卜、前世今生解讀、塔羅和能量光球等占卜活動。（圖／辛鹿皓提供）

體驗魔幻氛圍的同時，也能觀賞青雲閣立面的洗石子勳章飾、水平花飾線腳，還有內部貝殼、洋蔥形式窗緣，各項考究重現的建物細節，讓喜愛深度文化的人，也能沈浸於青雲閣文資建物的萬種風華。除了市集之外，活動也邀請人們穿上胭脂紅色系或復古華麗主題的衣服，到青雲閣留下難忘聖誕回憶。

胭脂青雲魔幻聖誕市集

活動日期：12/24-25

營業時間：PM 1:00~7:00

入場方式：門票$100，或索票免費入場

地址：台北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號