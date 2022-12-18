　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

▲▼萬華「青雲閣」首發公開活動！「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

▲萬華巴洛克風格的歷史建築「青雲閣」將舉行首發公開活動！（圖／青雲閣提供）

記者林育綾／台北報導

台北萬華一棟巴洛克風格的歷史建築「青雲閣」，歷經日治時代全台最大藝樓、艋舺遊廓等背景，今年10月以藝文空間面貌重新開幕；如今將舉行首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」，在12/24-25兩天集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。

▲▼萬華「青雲閣」首發公開活動！「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

青雲閣過去歷經日治時代全台最大藝樓、艋舺遊廓，而如今華麗的巴洛克建物樣貌，強烈的陰柔特質成為場域的濃郁底蘊，因此主理團隊以濃烈的「胭脂紅」為概念，轉化在地的命理特色，融合萬華繁榮的台潮復古風格，打造魔力繚繞的快閃市集，成為青雲閣重生後的首波公開活動，邀民眾共度一個萬華老城區與眾不同的聖誕。

▲▼青雲閣首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」。（圖／木更咖啡提供）

▲青雲閣首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容。（圖／木更咖啡提供）

1樓幻想茶室將由庭蕪綠 feat. liquid_exp.table，推出2日限定的香料熱紅酒，以百年歷史青雲閣3次大規模的時代變革x胭脂紅為創作概念，開啟冬季微醺；寫作品牌「我是文案」則將推出願望時光瓶體驗，邀訪客與重要的人一起寫下「人生必做清單」。

▲▼萬華「青雲閣」首發公開活動！「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。（圖／青雲閣提供）

除此之外還有蜉蝣OUTDOOR茶體驗｜朝生暮石、自由石光、艸艸花室等品牌，帶來礦石、草藥、植栽花藝，以樹脂與竹纖維製成盤器的永續輕奢品牌Vitamin M for Living VM 薇皿，也將在現場販售。同時特邀嘉義知名甜點店木更咖啡，響應活動販售假日限定的綜合瑪德蓮，每日限量10份。

▲▼萬華「青雲閣」首發公開活動！「胭脂青雲魔幻聖誕市集」在12/24-25兩天舉行。（圖／青雲閣提供）

▲「胭脂青雲魔幻聖誕市集」集結飲品點心、二手古著、礦石、占卜、圖文創作等內容，打造微型魔幻派對。（圖／青雲閣提供）

2樓胭脂沙龍將成為「舊物魔幻小閣樓」，由青雲二手舊物選物發起，帶來設計師與攝影師的風格二手選品。還有似顏繪、馬雅曆占卜、前世今生解讀、塔羅和能量光球等占卜活動，不管是懷抱著新年新希望，或者想要在混沌中尋找微光的人，都能在這裡找到片刻的靈魂共鳴。

▲▼青雲閣首發公開活動「胭脂青雲魔幻聖誕市集」。（圖／辛鹿皓提供）

▲還有馬雅曆占卜、前世今生解讀、塔羅和能量光球等占卜活動。（圖／辛鹿皓提供）

體驗魔幻氛圍的同時，也能觀賞青雲閣立面的洗石子勳章飾、水平花飾線腳，還有內部貝殼、洋蔥形式窗緣，各項考究重現的建物細節，讓喜愛深度文化的人，也能沈浸於青雲閣文資建物的萬種風華。除了市集之外，活動也邀請人們穿上胭脂紅色系或復古華麗主題的衣服，到青雲閣留下難忘聖誕回憶。

胭脂青雲魔幻聖誕市集
活動日期：12/24-25
營業時間：PM 1:00~7:00
入場方式：門票$100，或索票免費入場
地址：台北市萬華區環河南路二段5巷6弄20號

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／黃敏惠突破5萬票！　跨過當選門檻
快訊／黃敏惠逼近4萬票！　大幅領先李俊俋
快訊／李俊俋突破2萬票！　苦追黃敏惠
說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油
快訊／黃敏惠3萬票了！　差距再擴大
快訊／寒流選情冷！　嘉市投票率創新低
快訊／球迷火大！魔獸全場坐板凳　雲豹苦吞6連敗

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」自助區超狂：不給其他間活

鏟屎官朝聖！淡水海關碼頭變身「巨型貓屋」　還有貓咪聖誕市集

6所私校退場　私校工會：許多專輔學校「仍狀況外」

萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

擇偶條件超嚴！公職女要求185以上　他年收200萬差1公分殘念

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

說好魔獸會上！雲豹球迷「進場被騙」氣炸　倒戈幫對手加油

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」自助區超狂：不給其他間活

鏟屎官朝聖！淡水海關碼頭變身「巨型貓屋」　還有貓咪聖誕市集

6所私校退場　私校工會：許多專輔學校「仍狀況外」

萬華「青雲閣」首公開活動！魔幻聖誕市集結合舊物、占卜、飲品

擇偶條件超嚴！公職女要求185以上　他年收200萬差1公分殘念

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

寒流未如預期合歡山短暫降雪　台14甲武嶺至松雪樓路段結冰

疫情在反彈！下波高峰落在2大時間點　莊人祥：單日最高恐破3萬例

新莊三寶家長接小孩　開上人行道倒車險撞學童！路人火大開轟

不斷更新／嘉義市長開票　黃敏惠衝破5萬票領先李俊俋2萬票

「長跑女神」雷理莎奪國內冠軍目標巴黎奧運　盧彥勳初半馬成功

快訊／台中遊藝場傳槍響！警：槍手獨自駕車犯案

雲林超夯夜間打卡聖地「虎尾鐵橋」！　獲國際大獎

強化陸戰！吳怡農「爬樓梯」家戶拜票　里長親授密技

世足決賽倒數！阿根廷大嫂團火辣發功　許願奪冠將刺「那個東西」

元元遭好友竊取錢財！　命理師點出問題：家有嚴重的煞氣

陸交通部：不再查驗核酸、健康碼　全面恢復道路客運服務

《營業中》現做87份餐點！鬼鬼「1招舒緩」解危機

救命啊！雪貂被鱷魚吃掉　表情超到位可以報金馬獎了

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

拿免費麵包7年…國一弟突拿2百喊1句　店長哭了

寒流來襲全台至少43死　醫示警

快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

丈夫才剛過世！婆婆竟開口討理賠金

曾格爾證實登頂紀錄遭除名：我覺得非常不公平

麥當勞「1+1拔掉玉米湯」　內行分析：回不去了

寒流凍全台！暖暖包「放1部位」全身暖起來

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

國師台南Josh終於贏錢　運彩壓中太香

男子被控內褲賊UNIQLO道歉了

更多熱門

相關新聞

「安家秀」設萬華攝影大賞常態展

「安家秀」設萬華攝影大賞常態展

「2022豐華百年．萬華之美」攝影甄選競賽中，透過攝影之眼捕捉到眾多萬華日常生活精彩畫面。今(12/17)於協辦單位「安家國際企業機構」之「安家秀」接待會館舉辦頒獎典禮，這些充滿瞬間藝術的精彩作品，未來將置於安家秀接待會館作為常態攝影展。

即／北市2人猝死　1人陳屍街頭1人倒臥商場

即／北市2人猝死　1人陳屍街頭1人倒臥商場

不擺宴改發5百便當　刈包吉復出：發到沒錢為止

不擺宴改發5百便當　刈包吉復出：發到沒錢為止

萬華養生館「手拉坏」網路爆紅　赫見馬籍男大生打工

萬華養生館「手拉坏」網路爆紅　赫見馬籍男大生打工

「艋舺阿龍炒飯」無預警再停業！　阿龍證實：敵不過通膨

「艋舺阿龍炒飯」無預警再停業！　阿龍證實：敵不過通膨

關鍵字：

青雲閣萬華老屋改造

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

季芹峇厘島脫了！

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

嫌電暖器耗電！寒流凍全台「1家電」被推爆

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面