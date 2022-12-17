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女子偷走價值37萬名錶　警方搜身無果後在「這裡」找到

女子在竊得勞力士名錶後，將手錶塞入自己的下體內，試圖帶離現場。（示意圖／pixabay）

▲女子在竊得勞力士名錶後，將手錶塞入自己的下體內，試圖帶離現場。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

美國近日出現了一名名表的女竊賊，而根據當地警方表示，該名竊賊除了善用自己的女色來接近受害男子外，女子為了帶走自己行竊的手表，竟然將手表直接放入自己的下體中，最後是在金屬探測器的掃描下，才抓到女子又再次犯案。

根據《每日星報》報導指出，美國33歲女子理查茲 (Sarah Richards) 於6月時遭人報案，一名受害男性指稱他與理查茲在拉斯維加斯相識後，理查茲就趁隙對男子下藥迷暈，並且將男子價值8.2萬英鎊（折合新台幣約306.5萬元）的百達翡麗手錶偷走。而理查茲也因為這起事件，預計要在12月13日出席聽證會。

但是在出席聽證會的前一日，理查茲又涉入另外一起竊盜案件中。警方接獲報案，指稱里查茲從拉斯維加斯的阿麗亞酒店（Aria Hotel）一間房間中行竊，除了偷走部分貴重品外，現場也還有一隻價值1萬英鎊（折合新台幣約37.38萬元）的勞力士手錶不翼而飛。

雖然受害者指證歷歷，但是警方一直沒有辦法找到遺失的勞力士手錶。後來警方突發奇想，拿著金屬探測器開始掃描理查茲的全身，最後在理查茲的下體位置傳出陣陣警報聲。最後理查茲終於坦承，自己是將手錶藏在陰道內，而這隻手錶最後在理查茲的同意下，由警方從他體內取出。

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