世足季軍賽3大看點　摩洛哥、克羅埃西亞「最強門神」世紀對決

▲摩洛哥門將布努（Yassine Bounou）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃季軍賽今晚11時登場，由本屆「超級黑馬」摩洛哥對陣「上屆亞軍」克羅埃西亞，兩隊過去僅2度交手，包括本屆小組賽，但皆戰成平手。此外，今年摩、克雙方都以精采防守寫下漂亮成績，季軍賽通常卻更著重進攻戰術，也讓這場「強盾對決」更引人關注。以下整理出這場賽事的3大看點。

▲克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）。（圖／達志影像／美聯社）

►金手套獎落誰家

在本屆賽事中，「12碼球」成為多場比賽的致勝關鍵，包含罰球及PK賽，使得過去經常被忽略的守門員大放異彩，摩、克兩隊門神將在季軍賽強勢碰頭，可望看到「金手套」爭霸之戰。

摩洛哥31歲門將布努（Yassine Bounou）被視為本屆最大功臣之一，他在PK賽連擋2球，以3比0擊沉無敵艦隊西班牙；面對C羅領軍的葡萄牙也堅守球門直至PK賽，最後以1比0完勝。

克羅埃西亞27歲門將利瓦科維奇（Dominik Livakovic）本屆在120分鐘內撲救11次，創下2014年世足以來單場最高紀錄，也是世足史上第3個單屆PK賽擋下4顆罰球的守門員，他在碰上強敵巴西時，也擋下關鍵第一球，重挫敵方士氣。

▲「魔笛」莫德里奇今年很可能是世足最後一舞。（圖／路透社）

►魔笛最後一舞

克羅埃西亞隊長、中場大師「魔笛」摩德里奇（Luka Modric）已經37歲，這屆很可能是世界盃「最後一舞」。儘管他已是老將，卻仍為全隊靈魂人物，不僅展現出領袖風範，還能全場踢好踢滿，多次神助攻隊友破網，即使輸球無緣爭奪冠軍，也超有風度恭賀對手阿根廷，甚至直言期待梅西奪得大力神盃。

▲克羅埃西亞敗給阿根廷，「魔笛」梅西感人擁抱。（圖／路透）



「魔笛」曾於2018年終結「梅羅」壟斷金球獎的紀錄，迄今為國家隊出賽159場，貢獻23進球、25進攻，過去受訪談及繼續效力國家隊的可能性，並未把話說死，「我不會太專注於未來。我想看自己還能為國家出賽多少場，而我現在百分之百專注在今年世界盃。」

事實上，「魔笛」成長於戰亂中，6歲時祖父遭槍殺，一度全家淪為難民，還曾被教練說太瘦弱又害羞，無法踢足球，最終卻成為克羅埃西亞史上最偉大球星之一，連續2屆領軍踢進世界盃4強，上屆更是奪得亞軍。

▲摩洛哥打敗一系列足球列強。（圖／路透）



►摩洛哥是否再現驚奇

摩洛哥被評為本屆最令人驚奇的「超級黑馬」，他們一路打敗比利時、西班牙、葡萄牙等足球列強，儘管準決賽不敵上屆冠軍法國，卻已經成為非洲史上第一個擠進4強的國家，季軍賽是否再現驚奇，備受關注。外媒分析，摩洛哥國家隊主帥睿智、進攻強勁、防守嚴密都是成功關鍵。