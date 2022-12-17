30多歲男家中昏迷死亡！法醫解剖驗PCR陽性「不排除重複感染」

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增40例新冠死亡個案，其中最年輕僅30多歲，6月20日曾經確診新冠，9月6日在家中發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水，無法排除重複感染可能性。

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▲12/17本土病例分析。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今(17)日公布國內新增15,464例新冠本土個案，比上周同日增加約8.7%，今日另增161例境外移入，確診個案中新增40例死亡。今日另新增通報128例中重症，其中82人中症，46人重症。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日。

死亡個案當中最年輕為30多歲男性，莊人祥說明，個案接種1劑COVID-19疫苗，有糖尿病史，6/20曾快篩陽性確診，9/6於家中被發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水，不排除重複感染。

▲12/17新增病例。（圖／指揮中心提供）

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