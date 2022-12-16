美國將供烏克蘭「智能炸彈」　俄羅斯譴責：美國要為衝突升級負責

▲美國可能即將提供給烏克蘭，能夠精確制導的「智能炸彈」。（示意圖／翻攝自Raytheon網站）



記者林彥臣／綜合報導

美國《華盛頓郵報》14日援引美國高級官員透露訊息指出，美國政府計劃向烏克蘭提供先進電子設備，將烏克蘭普通常規炸彈改裝升級為可利用衛星定位系統制導的「智能炸彈」。俄方對此譴責表示，美國政府目前已深度介入俄烏衝突，「美國需要為俄烏衝突的延長和升級負責。」

根據《華盛頓郵報》報導，美方預計提供的電子設備包括全球衛星定位制導控制裝置，可以裝載到常規炸彈尾部增加精確制導功能，與美軍現有的聯合製導攻擊武器功能相近。

報導稱，目前尚不清楚美國總統拜登是否已批准向烏克蘭提供這種電子設備，消息人士也未透露具體裝載武器名稱。

《華盛頓郵報》稱，美方提供常規炸彈的衛星定位制導升級將是對烏克蘭軍事裝備輸送的又一重大變化。

▲美國提供給烏克蘭的武器，射程越來越遠、火力也越來越強，如海馬斯多管火箭。（圖／路透）



俄烏衝突升級以來，美國對烏克蘭軍事裝備輸送不斷升級，從最初的刺針防空飛彈、標槍式反坦克飛彈等小型、單兵防禦武器，一路升級到M777榴彈砲、海馬斯多管火箭、高速反輻射飛彈等「火力強、射程遠」的進攻性武器，累計軍事裝備輸送金額已達約200億美元。

美國媒體還透露，美國政府計劃近期批准向烏克蘭提供更加先進的「愛國者」防空飛彈系統。

針對美方有意擴大武器裝備輸送，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫14日表示，如果美國向烏克蘭提供愛國者防空飛彈系統，俄羅斯武裝部隊會將其視為合法軍事打擊目標。