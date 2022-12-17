快訊／連9天升溫！本土+15464、增40死　30多歲男家中昏迷亡

▲指揮中心發言人莊人祥說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

連續9天疫情升溫！中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增15,464例新冠本土個案，比上周同日增加約8.7%，今日另增161例境外移入，確診個案中新增40例死亡。死亡個案當中最年輕僅30多歲，6月20日曾經確診新冠，9月6日在家中發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水。

指揮中心表示，今日新增15,464例本土病例，較上周六多1,234例，增加約8.7%，也是連續9天單日病例比上周同日要多。

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個案分布為新北市(3,037例)，臺中市(1,947例)，桃園市(1,768例)，高雄市(1,766例)，臺北市(1,566例)，臺南市(1,194例)，彰化縣(740例)，新竹縣(481例)，新竹市(456例)，屏東縣(396例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(232例)，宜蘭縣(223例)，南投縣(219例)，基隆市(182例)，嘉義市(159例)，花蓮縣(143例)，臺東縣(93例)，金門縣(87例)，澎湖縣(39例)，連江縣(4例)。

▲12/17新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為29例男性、11例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、26例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至12月13日，死亡日期介於5月18日至12月14日。

今日新增1例特殊死亡個案，為30多歲男性，接種1劑COVID-19疫苗，有糖尿病史，6/20曾快篩陽性確診，9/6於家中被發現昏迷死亡，報請司法相驗，經法醫解剖後檢驗氣管及肺組織PCR陽性，確定死因為新冠肺炎併肺水腫及肋膜積水。

指揮中心說明，今日新增161例境外移入個案中，89例男性、72例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(6例)、中國(3例)、越南(2例)、美國及泰國(各1例) 移入，另148例感染國家調查中。入境日期介於今年11月17日至12月16日。

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