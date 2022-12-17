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嘉義山區特色遊程　耶誕花海特色城堡還有部落餐

▲▼ 白雪木花海引人入勝 聖誕烤肉大餐香味四溢嘉縣過聖誕好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義大埔曾文水庫近日白雪木花海引人入勝，結合聖誕節推出聖誕烤肉大餐，好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕節將至，嘉義縣部分區域開始「下雪」，大埔曾文水庫觀景樓旁的白雪木盛開，整片白色花海隨風搖曳，彷彿置身大雪之中。全台最大的佐登妮絲城堡搭配聖誕節推出「下雪」主題活動，吸引大批遊客搶拍，近日邀請網紅前往拍攝宣傳，成為今年嘉義最熱門的聖誕景點。嘉義縣文化觀光局推薦遊客在聖誕節揪好友來趟「聖誕之旅」，到嘉義部落品嘗豐盛烤肉大餐，購買在地特色伴手禮。

▲▼ 白雪木花海引人入勝 聖誕烤肉大餐香味四溢嘉縣過聖誕好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義山區烤肉及佐登妮絲城堡。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔曾文水庫的搭船遊湖生態體驗行程備受遊客歡迎，如今「白雪木」在湖岸盛開，整片的白雪木映入眼簾令人驚艷，只要到曾文水庫觀景樓就能看見白雪美景。除了在湖畔欣賞雪景，也能到嘉義的部落享用儀式感滿滿的聖誕烤肉大餐。山上部落還有許多特色餐廳，如南非姑娘打造的Hana廚房、可以看山景吃部落餐的游芭絲餐廳、以石頭手工打造的咖啡屋「阿將的家」、達娜伊谷森林派對餐，建議遊客出發前提早預約。

▲▼ 白雪木花海引人入勝 聖誕烤肉大餐香味四溢嘉縣過聖誕好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局表示，大林的佐登妮絲城堡今年9月開館，每日遊客絡繹不絕，近日為營造聖誕氛圍，每晚17:30、18:00、18:30、19:00都有浪漫雪花秀，歡迎旅客前往城堡賞雪！每逢聖誕節必想起的小鹿，到逐鹿社區就能看見，遊客可以親自與鹿互動，餵小鹿吃樹葉，難得的近距接觸體驗不容錯過。

▲▼ 白雪木花海引人入勝 聖誕烤肉大餐香味四溢嘉縣過聖誕好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，有聖誕送禮需求的鄉親可以到中埔金蘭辦事處的「穰穰直賣所」購買，一次滿足嘉義山、海、平原的特色禮品，同時金蘭辦事處正在舉辦「高山茶都-茶‧時尚」博茶會，展期到12月18日，歡迎遊客把握最後兩天的展期，除了品茶、品咖啡，還能提前買好今年最佳的「聖誕禮物」。

▲▼ 白雪木花海引人入勝 聖誕烤肉大餐香味四溢嘉縣過聖誕好吃又好玩 。（圖／嘉義縣政府提供）

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