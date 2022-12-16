2022年IG流行什麼？用戶瘋玩「輪到你了」互動問題

▲Instagram流行趨勢出爐。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

Z 世代佔全球總人口數的 41%，是目前全球人口總數最高的群體，也是形塑新文化潮流的重要角色。Meta 公布 2022 年台灣Z世代族群在 Instagram 中最常使用的 Reels 音樂、輪到你了互動問題、與虛擬替身貼圖前五名。

在限時動態中的「輪到你了」互動問題上榜的包含「你手機裡面莫名奇妙的照片」、「一人一句老師金句」，而在 Reels 熱門歌曲中，節奏輕快的音樂受到青睞，其中最熱門歌曲為動漫作品 Spy x Family 片尾曲 Kigeki (LoFi Remix) 版成為台灣 Z 世代最受歡迎歌曲。熱門主題標籤中，由每日穿搭的 #ootd 與美食分享的 #foodie，都是 Z 世代在 Instagram 的關注焦點！

▲IG年度熱門話題。（圖／Meta提供）

「輪到你了」已成為大家在 Instagram 限時動態中分享生活與相互交流的主要方式之一。在 Z 世代族群的眼中，從校園生活、趣味日常、毛小孩、熱門音樂，甚至到智慧金句，都是展現自我品味與更瞭解親友的主題之一。

台灣 Z 世代族群最常使用的「輪到你了」貼紙包含「發出高中的你」、「你手機裡面莫名奇妙的照片」、「你手機裡最後一張貓咪照」、「一人推薦一首 最近循環播放的歌」、「 一人一句老師金句」等。